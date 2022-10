Sella Junior, la prepagata under 18 in plastica riciclata

Una carta prepagata, realizzata con plastica riciclata dagli oceani: è la nuova Sella Junior, dedicata ai ragazzi dai 12 ai 18 anni che – abbinata a una app funzionale – avvicina i più giovani alla gestione della moneta digitale. Sostenibile e green, è tra le prime in Italia in “Parley Ocean Plastic”: un materiale completamente riciclato, ricavato da oggetti di plastica come reti da pesca, rifiuti e bottiglie raccolti sui fondali e sulle spiagge di tutto il mondo.

Grazie all’applicazione, i ragazzi potranno gestire le spese in autonomia anche all’estero, visualizzare i movimenti e usufruire di tutte le funzionalità come il salvadanaio digitale. Puoi richiedere Sella Junior sottoscrivendo un conto Sella Start o Premium, ecco come fare e cosa offre.

Conto Sella: scopri come richiederlo

Quello offerto da Banca Sella è un conto corrente con carta di debito, credito e tutti i servizi utili a gestire direttamente in app tutte le tue finanze. Esistono due profili: Start a 1,50 euro al mese e Premium a 5 euro al mese. Attraverso questo link puoi ottenere 3 mesi gratuiti oppure a costo ridotto.

Entrambi i conti includono IBAN italiano, operatività 24/7 tramite app Sella e Internet Banking, bonifici online illimitati e gratuiti verso tutti in Italia e Paesi SEE, carta di debito con canone primo anno e successivi gratuiti (se richiesta in fase di apertura del conto), pagamenti contacless da smartphone con Apple Pay e Google Pay, salvadanaio digitale e aggregazione conti. I prelievi da ATM Sella sono gratuiti e illimitati in entrambe le offerte, mentre quelli da altri ATM in area Euro sono 4 gratis per Start e 6 per Premium.

Conto Premium aggiunge, inoltre, alcuni servizi extra. Si tratta di: 2 bonifici inclusi al mese, carta di credito con canone primo anno e successivi gratuiti, protezione dai rischi informatici in omaggio e contenuti esclusivi di educazione finanziaria. Con app Sella puoi gestire conto, carte e pagamenti in modo semplice e veloce. Rimani aggiornato in tempo reale, aggiungi conti di altre banche e accedi a tutte le funzionalità del conto corrente direttamente online.

Aprire un conto Sella è semplicissimo: ti basterà collegarti a questo link, cliccare sull’apposito bottone e inserire le informazioni richieste a schermo. Puoi anche utilizzare il tuo SPID per aprire il conto in tutta semplicità.

