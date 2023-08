Senza canone e commissioni per sempre: questa è Carta YOU Advanzia

Una carta di credito che semplifica le spese di tutti i giorni? Carta YOU di Advanzia Bank, una MasterCard Gold senza canone e commissioni per sempre.

È proprio questa caratteristica che rende la carta diversa da tutte le altre. Potrai accedere a una serie di vantaggi e funzionalità senza che i costi nascosti ti creino preoccupazioni.

Non sono neanche previsti costi di attivazione o spedizione, con la possibilità di prelevare denaro in contanti in tutto il mondo senza pagare assolutamente nulla.

I punti di accettazione sono più di 36 milioni, a cui si aggiunge l’accesso a oltre un milione di sportelli ATM senza pagare costi. Se cercavi flessibilità di gestione per le tue finanze, con Carta YOU vai sul sicuro.

Con Carta YOU non paghi il canone e le commissioni, per sempre

Carta YOU offre un ulteriore vantaggio: il pagamento differito fino a 7 settimane, ma senza interessi però. Ciò vuole che tutti gli acquisti fatti con la carta di credito ti consentono di bilanciare le tue spese per gestire al meglio il tuo budget mensile.

Durante il periodo di liquidazione, che cade il 16 di ogni mese, gli acquisti effettuati sono elencati nel riepilogo delle transazioni del mese successivo. In questo modo, avrai tempo fino al 3 del mese per pagare tutto quando senza interessi.

Inoltre, se vuoi maggiore flessibilità, Advanzia ti consente la scelta di rimborsare il capitale a rate. Grazie a questa possibilità, quando ricevi il riepilogo delle tue transazioni, puoi scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure parzialmente.

Non sei tenuto, inoltre, a comunicare anticipatamente l’importo che desideri trasferire. Nel caso tu opti per l’importo parziale, ti toccherà però pagare almeno l’importo minimo che viene indicato nel riepilogo, che è pari al 3% dell’importo dovuto oppure almeno 30 euro.

Cosa aspetti? Clicca sul link qui sotto, accedi al modulo di richiesta, compilalo e in pochi minuti avrai la risposta.

