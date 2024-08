Serie A 2024/25: quali partite puoi vedere in streaming su NOW?

Finalmente, riparte la Serie A: per il campionato 2024/25, in ogni turno, 3 partite su 10 saranno trasmesse in diretta streaming su NOW. A differenza degli anni scorsi, in questa stagione saranno inclusi nel pacchetto anche i big match. Quando siamo ormai giunti a pochi giorni dal fischio d’inizio, diamo uno sguardo alla programmazione inclusa con il pass Sport.

NOW: le partite della nuova Serie A in streaming

Indicativamente, la piattaforma di Sky ospiterà tre serate di grande calcio in ogni fine settimana. Ecco quali sono le partite incluse nel suo calendario. Gli appuntamenti potranno variare a seconda di come sarà organizzato il tabellone della Lega, ad esempio in concomitanza con i turni infrasettimanali o in occasione dei recuperi.

Il posticipo del sabato alle 20:45;

la partita della domenica alle 18:00;

quella del lunedì alle 20:45.

Tenendo in considerazione quanto appena scritto, ecco quali sono le sfide delle prime tre giornate che Sky trasmetterà in diretta streaming su NOW.

Giornata 1 (17, 18 e 19 agosto)

Milan-Torino, sabato 17 agosto alle 20:45;

Verona-Napoli, domenica 18 agosto alle 18:30;

Lecce-Atalanta, lunedì 19 agosto alle 18:30.

Giornata 2 (24, 25 e 26 agosto)

Udinese-Lazio, sabato 24 agosto alle 18:30;

Inter-Lecce, sabati 24 agosto alle 20:45;

Roma-Empoli, domenica 25 agosto alle 20:45.

Giornata 3 (30 e 31 agosto, 1 settembre)

Lecce-Cagliari, sabato 31 agosto alle 18:30;

Genoa-Verona, domenica 1 settembre alle 18:30;

Juventus-Roma, domenica 1 settembre alle 20:45.

Grazie alla promozione in corso, in questo momento hai la possibilità di attivare l’abbonamento annuale al pass Sport di NOW, con un forte risparmio rispetto a quanto previsto per il rinnovo mensile: a soli 14,99 euro al mese (invece di 24,99 euro). Così, potrai vedere le partite in diretta da tutti i tuoi dispositivi: smartphone, tablet, computer, televisore e così via. Il pacchetto include anche le partite della Serie C quelle di Champions League, Europa League e Conference League, il grande tennis, le gare della Formula 1, la MotoGP e tanto altro.