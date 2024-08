Serie A ai nastri di partenza: ecco le offerte di DAZN per quest'anno

Mancano meno di due settimane al via della nuova stagione di Serie A. Ad aprire le danze saranno i due anticipi di sabato 17 agosto delle 18:30 Genoa-Inter e Parma-Fiorentina. In serata sarà poi la volta della doppia sfida Milan-Torino ed Empoli-Monza, entrambe alle 20:45.

Anche quest’anno, come negli ultimi anni, tutte le partite di Serie A saranno trasmesse sulla piattaforma streaming DAZN. In questa mini guida abbiamo riassunto le nuove proposte del servizio per tutti coloro che vorranno vedere la stagione 2024/25 della massima serie italiana.

Le offerte di DAZN per la stagione 2024-25 di Serie A

Quest’anno sono tre gli abbonamenti disponibili per seguire la nuova Serie A: Goal Pass, Standard e Plus, con prezzi a partire da 13,99 euro al mese. Il piano più economico è proprio il nuovo Goal Pass, che include 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva ogni giornata e tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A. A questo si aggiungono tutti i match della Liga spagnola, l’UEFA Women’s Champions League e il meglio della Liga Portugal Betclic.

Il piano Standard costa 34,99 euro al mese e dà accesso a tutte le partite di Serie A, a cui si aggiungono i match della Liga, tutto il basket italiano ed europeo, il volley, una selezione di partite di NFL, la UWCL, la UFC e la box. Non mancano nemmeno il meglio della Liga Portugal Betclic e la Women’s Champions League.

L’ultima offerta per la Serie A 2024/2025 è DAZN Plus: costa 59,99 euro al mese e garantisce la visione dell’intero pacchetto Standard in contemporanea su 2 reti domestiche diverse.

Per aderire a uno dei tre piani in offerta è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale DAZN.