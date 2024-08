Serie A in streaming su Prime Video: ecco i prezzi

La stretta di mano tra Amazon e DAZN ha portato la Serie A in streaming su Prime Video. Attraverso quest’ultima piattaforma è infatti ora possibile attivare l’abbonamento necessario per guardare in diretta tutte le partite del campionato che prende il via proprio in questi giorni. L’ultima sfida della prima giornata, Juventus-Como, si gioca questa sera alle ore 20:45.

Guarda le partite della Serie A in streaming su Prime Video

Le opzioni a disposizione sono due. La prima è quella rappresentata STANDARD, proposta a 34,99 euro al mese con sottoscrizione di 12 mesi e che include tutti i match del torneo oltre a un gran numero di altri eventi sportivi. La seconda, invece, è PLUS, a 59,99 euro al mese con la possibilità di vedere i contenuti su due dispositivi in contemporanea. Con entrambe c’è anche la Serie B.

C’è anche il piano START a 11,99 euro al mese (sempre sottoscrivendo un abbonamento annuale) che però non include la Serie A. Per tutti gli altri dettagli, visitare la pagina dedicata.

Del tutto assente, almeno per il momento, la formula GOAL PASS lanciata quest’anno. Non è da escludere che possa arrivare in futuro. Per completezza d’informazione, va precisato che Prime Video non ha acquisito i diritti per le partite della Serie A. Di fatto, rappresenta un’interfaccia attraverso la quale attivare la sottoscrizione ai nuovi canali dedicati e avviare lo streaming.

È richiesto un account Prime, lo stesso che si utilizza per ottenere le spedizioni gratis su milioni di prodotti in vendita sull’e-commerce. Ricordiamo che, chi non lo ha ancora fatto, può approfittare dei 30 giorni di prova e accedere a tutti i vantaggi dell’offerta senza alcuna spesa.

Ricordiamo che DAZN trasmette 7 dei 10 incontri di ogni turno del campionato in esclusiva assoluta. Le altre 3 sono invece in coesclusiva con Sky e sulla piattaforma NOW.