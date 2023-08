Serie B e Serie C a 7,99 €/mese con la nuova offerta flash di NOW

La nuova offerta flash di NOW è l’occasione giusta per accedere a tutti i contenuti del Pass Sport (che include tutto il calcio e lo sport di Sky) a prezzo ridotto. L’offerta in questione, infatti, prevede un costo di 7,99 euro al mese per 6 mesi, con un risparmio netto rispetto al costo standard del Pass (pari a 14,99 euro al mese).

Grazie alla promozione, quindi, è possibile seguire le partite di Serie B e di Serie C su NOW con una spesa davvero minima. La promozione copre buona parte del campionato: lo sconto, infatti, termina a febbraio (e non ci sono vincoli di permanenza successivi). C’è tempo fino al prossimo 27 di agosto per attivare l’offerta flash di NOW.

Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto che vi condurrà direttamente sul sito ufficiale di NOW.

NOW Sport: Serie B, Serie C e molto altro a 7,99 euro al mese

L’offerta dedicata al Pass Sport di NOW è da cogliere al volo. Con un costo di 7,99 euro al mese (per 6 mesi e senza vincoli successivi) è possibile accedere:

alle partite di Serie A trasmesse da Sky

alla Serie B

alla Serie C

alla Champions League, all’Europa League e alla Conference League

alla Formula 1, la Moto GP, il tennis, il basket e molto altro

Si tratta dell’offerta sportiva più completa del momento. Il costo ridotto a 7,99 euro al mese fa la differenza. Con queste condizioni, infatti, NOW Sport garantisce l’accesso a tantissimi contenuti con una spesa minima.

La promozione è attivabile, in esclusiva online, solo per un breve periodo. C’è tempo fino al 27 di agosto per attivare il Pass Sport con un prezzo dimezzato. Tutti i dettagli in merito alla promozione, attivabile con un paio di clic, sono disponibili tramite il sito ufficiale di NOW, accessibile dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.