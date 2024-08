Serie B in streaming: poco più di 10€/mese con tutti gli incontri

Fischio d’inizio in questo fine settimana per la Serie B, con la stagione 2024-25 ai nastri di partenza: guarda tutte le partite in diretta streaming, a un prezzo davvero vantaggioso, grazie al nuovo abbonamento Goal Pass di DAZN: si parte da soli 10,75 euro al mese. È lo stesso piano che include i tre incontri della Serie A trasmessi in coesclusiva per ogni giornata di campionato e molto altro ancora.

Come vedere in streaming la Serie B (spendendo poco)

Si parte subito forte con Brescia-Palermo che vede i rosanero favoriti dai bookmaker impegnati in una trasferta non semplice. Un altro big match del primo turno è Frosinone-Sampdoria che mette di fronte altre due club che puntano alla parte alta della classifica. Non perdere nemmeno una sfida in diretta su DAZN.

Dai gironi della Serie C sono salite Carrarese, Cesena, Juve Stabia e Mantova, mentre le retrocesse dalla Serie A sono Frosinone, Sassuolo e Salernitana, tutte intenzionate a trascorrere un’unica stagione nel campionato cadetto, puntando alla promozione diretta o ai playoff. Occhio anche alla Cremonese, il cui sogno di tornare nella lega più importante è svanito per un soffio. Per saperne di più sul torneo rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.

Quella che prende il via in questo fine settimana è una Serie B rivoluzionata rispetto allo scorso anno, non solo da promozioni e retrocessioni: delle 20 squadre partecipanti, la metà esatta ha cambiato allenatore durante la pausa estiva.

Il Goal Pass di DAZN è proposto con un prezzo da 10,75 euro al mese se scegli l’abbonamento annuale con un un’unica soluzione di pagamento. Altrimenti, costa 13,99 euro al mese con formula annuale e pagamento dilazionato su base mensile oppure 19,99 euro nel caso di sottoscrizione per un solo mesi. Include anche il calcio internazionale con le partite de LaLiga e della Liga Portugal.