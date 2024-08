Serpent OS: ufficiale distribuzione con ambiente desktop GNOME

La distribuzione Serpent OS (conosciuta precedentemente come Serpent Linux) ha finalmente un’immagine ISO scaricabile. Lo sviluppo di tale sistema, ad opera di Ikey Doherty, era iniziato quattro anni fa. L’obiettivo era quello di fornire alla comunità Linux una distribuzione veramente moderna per gli utenti che vogliono semplicemente usare Linux. Il nome della distribuzione è ispirato al gioco Serpent, creato appunto da Ikey Doherty. Inizialmente, Questo OS avrebbe dovuto essere distribuito con l’ambiente desktop KDE Plasma di default. Tuttavia, le cose sono cambiate in corso d’opera e GNOME è stato scelto come default per la release iniziale. La prima immagine ISO pre-alpha include la vecchia release GNOME 45.3, ma è probabile che la release finale utilizzerà una versione più recente.

Questa distribuzione offre un’esperienza desktop GNOME minimal con solo una manciata di app preinstallate. Queste includono il browser web Mozilla Firefox, l’emulatore di terminale GNOME Console, l’app di modifica del testo GNOME Text Editor, l’editor di codice Zed, il visualizzatore di immagini Loupe di GNOME e le estensioni GNOME. Tuttavia, Serpent OS supporta le app Flatpak. Tuttavia, il supporto Flatpak non è installato di default in questa versione pre-alpha. L’ambiente desktop GNOME è mantenuto molto pulito per un’esperienza pura. C’è solo un’estensione GNOME di default per abilitare il supporto AppIndicator e KStatusNotifierItem e il supporto legacy dell’icona della barra delle applicazioni per GNOME Shell. Naturalmente, è possibile installare qualsiasi estensione GNOME si desideri per personalizzare completamente la propria esperienza desktop.

Serpent OS: in futuro avrà ambiente desktop COSMIC

Serpent OS non ha ancora un installer grafico. Al momento è dotato di un installer a riga di comando a cui si può accedere dal terminale digitando il comando sudo lichen. Questo viene evidenziato quando si apre l’emulatore di terminale Console. A prima vista, è un installer CLI piuttosto interessante, ma richiede il partizionamento manuale. Serpent OS è una distribuzione indipendente scritta da zero da Ikey Doherty, il che significa che non è basata su una distribuzione GNU/Linux esistente. Pertanto, utilizza il suo strumento di gestione dei pacchetti chiamato MOSS, che è scritto in Rust. Inoltre, supporta i rollback offline e sembra essere molto intuitivo. Naturalmente, la distribuzione ha il suo repository di pacchetti.

Doherty ha spiegato che il gestore dei pacchetti MOSS genera un nuovo albero del file system (/usr). Ciò avviene in un’area di staging per ogni singola transazione come transazione OS completa e senza stato. Quando un pacchetto viene installato correttamente, tutti i trigger di transazione vengono eseguiti in uno namespace privato (contenitore) prima di attivare finalmente il nuovo albero /usr. La distribuzione seguirà un modello rolling-release in cui si installa una volta e si ricevono aggiornamenti per sempre. Per questo motivo, offrirà sempre agli utenti le tecnologie GNU/Linux più recenti. Ad esempio, questa versione pre-alpha è alimentata dal kernel Linux 6.10. Nella prossima versione, Ikey Doherty promette più opzioni di installazione per consentire agli utenti di installare l’ambiente desktop COSMIC basato su Rust di System76. Quest’ultimo che verrà lanciato la prossima settimana, l’8 agosto 2024, come parte della tanto attesa distribuzione Pop!_OS 24.04.