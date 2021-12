Shiba Inu ha rischiato di perdere l'occasione Bitstamp

Quanta pazienza ci vuole nel mondo delle criptovalute! Uno non può entusiasmarsi a una notizia, che dopo alcuni giorni tutto può cambiare. È questo il caso di Bitstamp, il noto exchange di criptovalute che solo alcuni giorni fa aveva annunciato l'arrivo di Shiba Inu sulla sua piattaforma. Purtroppo però qualcosa è andato storto rallentando così i suoi piani. Alcuni avevano addirittura pensato alla fine dell'idillio. In realtà tutto sembra essersi risolto, ma ci vorrà ancora del tempo primo che SHIB possa approdare ufficialmente su Bitstamp.

Brutte notizie, quindi, per tutti coloro che aspettavano con ansia l'arrivo di Shiba Inu su Bitstamp. Solo pochi giorni fa il noto exchange aveva confermato ufficialmente che la criptovaluta, insieme ad altre tre, sarebbe diventata disponibile agli investimenti sulla piattaforma. Questo era l'8 dicembre. Solo il giorno dopo, Bitstamp aveva annunciato con un tweet la possibilità di effettuare ordini limite su Shiba Inu.

Limit orders can be placed on all $SHIB and $PERP pairs! 💥

The order matching for a token that goes woof, and the other that’s behind a protocol that brings advanced trading tools to all, starts in about four hours.

Stay tuned! 🚀

— Bitstamp (@Bitstamp) December 9, 2021