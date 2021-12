Shiba Inu approda su Bitstamp e forse arriverà anche su Robinhood

Chi osa chiamarlo ancora meme coin? Shiba Inu sta dimostrando molto più che semplice speculazione. La criptovaluta, nata in contrapposizione al suo nemico Dogecoin, è finalmente approdata anche su Bitstamp. Non solo si tratta di una notizia che rivela quanta attenzione ci sia per questa crypto, ma è stata introdotta dal famoso sito di scambio insieme ad altre di tutto rispetto. Tra queste compare nell'elenco anche $GALA, una crypto legata al mondo del gaming. Inoltre, secondo The Moon, account seguitissimo che si definisce “orgoglioso co-fondatore di Kasta“, ci sarebbero molti rumors che vorrebbero il listing su Robinhood. Potrebbe essere un indizio che rivela un prossimo arrivo di Shiba Inu sulla piattaforma?

“Il Natale arriva presto quest’anno! Guardate cosa vi aspetta sotto l’albero. Quattro nuove criptovalute arrivano da Bitstamp nei prossimi giorni. $PERP, $DYDX, $SHIB e $GALA“. È questo l'annuncio ufficiale twittato proprio da Bitstamp sul suo profilo Twitter un paio di giorni fa confermando l'arrivo di Shiba Inu sulla piattaforma.

