Shiba Inu è compatibile per l'acquisto di terreni nel Metaverso SHIB

L’utilità di Shiba Inu è in costante aumento. Tutti coloro che detengono questa criptovaluta saranno felici di apprendere che un nuovo caso d’uso è stato annunciato. Infatti, l’asset digitale in questione potrà essere utilizzato per acquistare terreni nel Metaverso di SHIB.

Ad aver annunciato questa novità, accolta con estrema esultanza dalla community, è stato il progetto di realtà virtuale SHIB: The Metaverse sul suo account ufficiale Twitter. La notizia ha fatto il giro degli utenti mercoledì 4 maggio 2022.

Ciò vuol dire che il token Shiba Inu sarà sfruttato anche per coniare appezzamenti di terreno nel Metaverso di SHIB. In questo mondo virtuale sono 100.595 i lotti in vendita e pronti per essere acquistati. Tenendo presente che prima si potevano ottenere solo con ETH, l’annuncio che ora SHIB potrà essere utilizzato per l’acquisto è memorabile.

Attualmente Shiba Inu sta beneficiando di questa novità. Infatti, la sua quotazione è leggermente aumentata del 2,61% nelle ultime 24 ore. Il suo prezzo di scambio è di 0,00002154 dollari, mentre la capitalizzazione di mercato è pari a 12,71 miliardi di dollari (al momento della scrittura).

Shiba Inu e SHIB The Metaverse

SHIB The Metaverse è il progetto di realtà aumentata realizzato e promosso dalla comunità di Shiba Inu. Chi possiede dei terreni in questo metaverso può guadagnare entrate passive, generare ricompense, raccogliere risorse di gioco e, addirittura, avere uno spazio personale in cui poter costruire e gestire i propri progetti.

Ovviamente, delle 100.595 terre disponibili solo alcune verranno sbloccate nell’immediato, mentre le altre saranno aperte alla vendita nel tempo. Ma ora la grande novità è che se prima era necessario effettuare offerte o acquisti di terreni solo con Ethereum (ETH), adesso sarà possibile utilizzare anche Shiba Inu (SHIB).

Shiba Inu è destinata a crescere sia come comunità che come criptovaluta. Il suo ecosistema è in forte sviluppo e si prevedono colpi di scena importanti per questo token che troppo spesso erroneamente è stato definito memecoin.

Uno dei recenti traguardi che riguarda Shiba Inu è la sua quotazione sull’exchange crypto Robinhood. Tuttavia, ci sono sempre novità in cantiere per questa criptovaluta e per la sua comunità. I progetti sono in ascesa e, nonostante un periodo di stasi durante lo scorso anno, la ripresa è stata forte.

