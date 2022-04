Shiba Inu finalmente disponibile su Robinhood

Dopo tanta attesa e molte speranze, Robinhood ha finalmente elencato Shiba Inu, insieme ad altre tre criptovalute, sul suo exchange. Stiamo parlando di una delle piattaforme più famose che mancava all’appello di SHIB.

A inizio marzo avevamo percepito voci su Shiba Inu e Robinhood ed eccoci qui, dopo circa un mese, a confermare quanto previsto. La criptovaluta è ora disponibile all’acquisto insieme ad altre tre: Compound, Polygon e Solana.

Ovviamente questa notizia ha fatto molto bene a Shiba Inu che ha registrato un aumento del 18,54% nelle ultime ore. Infatti, dopo l’annuncio, è stato un attimo per questo asset digitale iniziare un rally in ascesa portando la sua quotazione a 0,00002699 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 15,91 miliardi.

Shiba Inu si è aggiudicata il primato come migliore criptovaluta nelle 24 ore. Ottimo per chi ci aveva creduto, detenendo questo asset digitale a lungo termine. Nulla però è perso perché, con molta probabilità e secondo gli esperti, questo trend rialzista continuerà.

Questa crypto è disponibile da tempo all’acquisto anche su Bitpanda che offre un servizio unico: una carta di pagamento con la quale si possono effettuare acquisti utilizzando le proprie risorse digitali.

Martedì 12 aprile 2022, Robinhood sul suo blog ha annunciato di aver elencato quattro nuove risorse crittografiche. Si tratta di Shiba Inu, Compound, Polygon e Solana. Stiamo assistendo perciò a un importante passo in avanti per questo exchange.

Tuttavia, forse, è passato troppo tempo visto che si tratta di criptovalute importanti che hanno un certo peso nella criptosfera. Ad ogni modo, ecco cosa ha affermato Steve Quirk, Chief Brokerage Officer di Robinhood:

Siamo entusiasti di aggiungere più scelte per i nostri clienti mentre lavoriamo per rendere Robinhood il posto migliore per investire in criptovalute. In qualità di azienda orientata alla sicurezza, disponiamo di un quadro rigoroso per aiutarci a valutare le risorse per la quotazione e rimaniamo impegnati a fornire una piattaforma crittografica sicura ed educativa.