Shiba Inu è la migliore criptovaluta nelle 24 ore. Attualmente è scambiata a 0,00003305 dollari segnando un trend positivo pari a un +19,94% (al momento della scrittura). Un momento davvero felice per questa crypto che troppe volte, erroneamente, è stata definita meme. Non solo, ma attualmente è diventata anche la moneta più scambiata dalle migliori balene ETH. Un risultato davvero interessante per l’antagonista e, autodefinitasi, killer di Dogecoin. Un raggio di sole dopo tanta resistenza che potrebbe portare interessanti soddisfazioni a chi deciderà di acquistare Shiba Inu. Potrebbe essere vantaggioso elaborare un piano di acquisto a lungo termine grazie al programma automatizzato di Coinbase, una delle migliori piattaforme di scambio al mondo.

Secondo gli ultimi dati rilevati da WhaleStats, Shiba Inu è riuscita a superare anche CVR come token più scambiato dai 1.000 più importanti e grandi portafogli di Ethereum. Per fare una stima, indicata anche nel commento di WhaleStats relativo a questo dato, questi portafogli valgono in media 154,4 milioni di dollari con una media di 40.459 ETH, 36 Token e 1 NFT.

💎👏 JUST IN: $SHIB @Shibtoken had flipped $CRV to be most traded token by 1000 biggest ETH whale wallets

🚀🚀 #SHIB price ups 26.8% in the past 24hrs with a current price of $0.00002904

Whale leaderboard: https://t.co/N5qqsCBeXR#ShibArmy #Friendshibs #Shiberse pic.twitter.com/7J6Cg5yp5q

— WhaleStats – the top 1000 Ethereum richlist (@WhaleStats) February 7, 2022