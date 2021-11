Shiba Inu: il team ufficiale emette un avviso di truffa

Il successo di Shiba Inu è incredibile. Tra i meme si tratta una delle più apprezzate. Questo dovrebbe sicuramente essere un vantaggio per gli investitori. Purtroppo però si nasconde anche un altro lato della medaglia. Infatti, proprio qualche giorno fa il team ufficiale della crypto ha dovuto emettere un avviso di truffa per attenzionare tutti gli utenti che operano con la criptovaluta o che, comunque, avrebbero un certo interesse ad acquistarla o a investirci. Cosa sta mettendo in pericolo tutti coloro che hanno a che fare in qualche modo con Shiba Inu? Scopriamolo insieme direttamente dal video che il team ha pubblicato sull'account Twitter ufficiale del token.

Shiba Inu: investitori in pericolo a causa di alcune pericolose truffe

Tramite il suo account ufficiale, il team di Shiba Inu ha voluto avvertire tutti gli investitori e i simpatizzanti della crypto di una serie di truffe pericolose a opera di hacker esperti che mettono a serio rischio la loro sicurezza. In gioco ci sono il portafoglio digitale con tutto quello che si è guadagnato fino a quel momento, ma anche l'investimento iniziale di chi crede di investire sulla crypto e invece regala a dei criminali il suo denaro. Insomma, due situazioni particolarmente tristi che sarebbe meglio evitare. Ovviamente molti di voi si staranno chiedendo come.

Stay Alert & Safe #ShibArmy! We've been made aware of a recent scam, traveling social media, and other communication platforms. Here's a quick video to provide more information on the matter. pic.twitter.com/UOh50WsJSQ — Shib (@Shibtoken) November 21, 2021

In modo chiaro e semplice il video pubblicato dal team di Shiba Inu mostra tutte le minacce che potrebbero truffare gli utenti sfruttando il nome e la popolarità di questa criptovaluta. Esistono infatti diversi canali Telegram a tema, all'apparenza validi e professionali, che si spacciano per gli handle ufficiali offrendo fasulli airdrop e compensi. In realtà non sono né ufficiali, né tanto meno esperti di Shiba Inu. Ma una cosa è certa, cercano in tutti i modi di raggirare i molti utenti che si affidano alla loro apparente serietà. Ecco cosa dice il video proprio in merito a questo:

“I falsi Gruppi Telegram a tema Shiba Inu vengono condivisi sui social media. I truffatori impersonano account ufficiali e creano utenti falsi. Questi truffatori rispondono ai post generici. Prendono di mira i tuoi hashtag: #shib, #shibarmy, #leash, #shibaswap, #bone“.

Come evitare di cadere nella trappola

Il consiglio che ci viene dato dal team di Shiba Inu è quello di non fidarci mai dei canali non ufficiali, soprattutto quelli diffusi su Telegram e sponsorizzati sulle nostre pagine dei social network. Inoltre sarebbe bene verificare l'identità reale di un account prima di fidarci in merito a quanto dichiara. Gli stessi principi valgono per tutte le altre criptovalute. Anzi, possono rivelarsi molto utili i consigli per difenderci e riconoscere le pericolose truffe a tema Bitcoin.