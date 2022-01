Trend rialzista per Shiba Inu dopo l'acquisizione di Activision

Shiba Inu, la nota criptovaluta che fa capo alla SHIB Community, sta vivendo un momento felice. Il suo trend, infatti, tornerà fortemente rialzista. Questo grazie e soprattutto all'ultima notizia di Microsoft che acquisirà Activision Blizzard per circa 70 miliardi di dollari. Ad affermarlo è stato un portavoce della comunità della crypto. Questa può essere un'opportunità per diversificare i propri investimenti e acquistare Shiba Inu direttamente su Coinbase, la piattaforma di trading tra le più importanti al mondo.

I progetti di Shiba Inu sono simili a quelli di Microsoft

Stando a quanto dichiarato dal portavoce della comunità, la visione di Shiba Inu è molto simile a quella di Microsoft in questo momento. In sostanza gli sviluppatori SHIB Community hanno intenzione di fare qualsiasi sforzo pur di aumentare le offerte proposte dal progetto. Una prima risposta è arrivata dall'introduzione dell'exchange decentralizzato ShibaSwap, grazie al quale gli utenti possono guadagnare un reddito passivo.

Quindi, l'acquisizione di Microsoft potrebbe aiutare Shiba Inu a venir fuori dalla sua situazione ancora ribassista. Basterà cambiare la chiave di volta per permettere alla criptovaluta di ritornare a un trend positivo? Stando a quanto dichiarato da Shytoshi Kusama pare proprio di sì:

Questa acquisizione fa eco alla nostra ultima mossa per portare a bordo l'ex vicepresidente di Activision @william_volk e assunzione di @PlaysideStudios per lavorare sul nostro gioco. È divertente vedere i grandi giocatori condividere la stessa visione di una “moneta meme”!

Infine, il progetto di Shiba Inu non finisce qui. In cantiere c'è un altro obiettivo, ancora più ambizioso di quello rivelato da Kusama. Gli sviluppatori sono al lavoro per la realizzazione di una rete di livello 2 che sarà chiamata Shibarium e di un metaverso costruito sul livello 2.

Insomma, occorre proprio cogliere al volo queste future opportunità, riservandosi una parte di guadagno che ne potrebbe derivare.

