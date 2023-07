Sinner-Djokovic: come vedere la diretta streaming della semifinale Wimbledon

Oggi, sull’erba britannica che potrebbe essere bagnata dalla pioggia, si sfideranno Sinner-Djokovic. Questa semifinale di Wimbledon 2023 è programmata per le 14:30, ore italiane. Un incontro attesissimo da tutti gli appassionati di tennis e non. Essendo l’Inghilterra la patria di questo importantissimo torneo, il match sarà visibile gratuitamente su BBC iPlayer per chi vive nel Regno Unito.

Quando due campioni di questo calibro si scontrano si crea un’attesa incredibile. Il tennista italiano cercherà di portare a casa la vittoria in questa semifinale sfidando il professionista serbo. Chi avrà la meglio? Restiamo in attesa di conoscere il risultato, ma non senza prima esserci gustati questo incontro che regalerà sicuramente importanti colpi di scena ed emozioni da batticuore.

Sinner-Djokovic: dove vedere la semifinale di Wimbledon

Dove puoi vedere la semifinale di Wimbledon 2023 in Italia? La diretta streaming dell’incontro tra Sinner-Djokovic verrà trasmessa in esclusiva su due piattaforme. Sky Go, per tutti gli abbonati a Sky Sport, e NOW TV, per chi invece ha scelto di abbonarsi al pacchetto PASS SPORT. Due soluzioni interessanti da prendere in considerazione se lo sport, come il tennis, è la tua passione.

Non dimenticarti però che questa semifinale sarà trasmessa gratuitamente su BBC iPlayer per tutti gli abitanti del Regno Unito. Questa piattaforma di streaming propone contenuti sempre interessanti sia in diretta che on demand. Goditi questa semifinale, oggi alle ore 14:30, e scopri chi arriverà alla finale di Wimbledon 2023.