SiteGround lancia l'offerta dell'estate: 76% di sconto sul web hosting

Sei alla ricerca di un servizio di hosting web affidabile e performante? Allora non perdere l’offerta estiva di SiteGround, che ti permette di risparmiare fino al 76% su tutti i piani di hosting. Ma affrettati, perché questa ottima promozione è disponibile solo per un periodo limitato!

La tua scelta migliore? SiteGround

SiteGround è una delle principali società di hosting nel settore, rinomata per la sua velocità, sicurezza e affidabilità. Con una serie di caratteristiche avanzate e partnership strategiche, SiteGround si impegna a fornire la migliore esperienza di hosting possibile.

Con SiteGround, non solo risparmi, ma ottieni anche un pacchetto completo di servizi. Ogni piano di hosting include:

Dominio gratuito : risparmia sui costi di registrazione del dominio con un dominio gratuito incluso

: risparmia sui costi di registrazione del con un incluso Certificato SSL gratuito : assicura la sicurezza dei dati del tuo sito web con un certificato SSL gratuito

: assicura la dei dati del tuo sito web con un Trasferimento del sito web gratuito : passa facilmente da un altro provider a SiteGround grazie al trasferimento del sito web gratuito

: passa facilmente da un altro provider a SiteGround grazie al Backup giornaliero : dormi sonni tranquilli sapendo che il tuo sito web è protetto da backup giornalieri automatici

: dormi sonni tranquilli sapendo che il tuo sito web è protetto da automatici Gestione efficiente di WordPress: facilita la gestione del tuo sito WordPress grazie agli strumenti avanzati di SiteGround

SiteGround si è associato a Google Cloud per offrire ai clienti sicurezza, velocità e uptime di livello superiore. Questa partnership non solo garantisce prestazioni eccezionali, ma dimostra anche l’impegno di SiteGround per la sostenibilità ambientale.

Se desideri funzionalità avanzate e prestazioni superiori, i piani GrowBig e GoGeek sono la scelta perfetta. Questi piani offrono:

Installazione gratuita di WooCommerce con certificato SSL incluso : per chi gestisce un negozio online, questa opzione è un vantaggio significativo

: per chi gestisce un negozio online, questa opzione è un vantaggio significativo Sicurezza potenziata con WAF : proteggi il tuo sito web da minacce online con una sicurezza avanzata

: proteggi il tuo sito web da minacce online con una Maggiore spazio web e visite mensili : scalabilità per siti web in crescita

: per siti web in crescita Strumenti avanzati di backup : proteggi i tuoi dati con strumenti di backup avanzati

: proteggi i tuoi dati con PHP più veloce del 30% : il tuo sito sarà più veloce che mai

: il tuo sito sarà più veloce che mai Assistenza prioritaria avanzata: ricevi assistenza rapida e competente quando ne hai bisogno

Grazie a questa promozione estiva, puoi risparmiare fino al 76% su tutti i piani di hosting SiteGround. Ma ricorda, questa offerta è valida solo per un periodo limitato, quindi cogli l’opportunità al volo prima che sia troppo tardi.