Smart POS Easy: Risparmia con Zero Canone e 1% di commissioni

Stai per aprire una nuova attività o non sei soddisfatto del POS scelto? Se sei indeciso sull’offerta migliore, allora prova Smart POS Easy di Axerve. Ti offre un terminale all’avanguardia, compatibile con i principali circuiti di pagamento nazionali e internazionali e, soprattutto, a canone zero con appena l’1% di commissioni sulle transazioni.

E c’è di più: se attivi Smart POS Easy entro il 29 novembre 2024 hai anche il 50% di cashback sulle commissioni. In pratica, risparmi ancora di più! Affrettati prima che scada, scopri ora tutti i vantaggi della promozione di Axerve.

Smart POS Easy: fino al 29 novembre hai il 50% di cashback sulle commissioni

Quella di Axerve è l’offerta giusta per gestire il tuo business in maniera semplice, sicura ed efficace. Il

POS Android PAX A920 Pro è un terminale all’avanguardia, facile da usare e dal design elegante e moderno. È inclusa anche la SIM multioperatore con traffico dati e 4G incluso, che ti permette di collegarti automaticamente all’operatore con la miglior copertura nell’area.

In più, con Smart POS Easy i tuoi clienti potranno pagare attraverso tutti i principali circuiti nazionali e internazionali, ma anche wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. L’accredito potrà essere fatto su qualsiasi conto corrente, entro il primo giorno lavorativo successivo all’incasso. Hai capito bene: non è necessario aprirne alcun conto dedicato.

Per tenere sotto controllo le tue transazioni, potrai collegarti all’utilissima dashboard online myStore, dove e quando vuoi. Lo scontrino sarà invece stampato su carta termica in doppia copia, una per te e l’altra per il cliente.

Che apetti? Scopri subito l’offerta Smart POS East di Axerve. Per te zero canone e solo l’1% di commissioni, ma se attivi la promozione entro il 29 novembre hai anche il rimborso del 50% sulle commissioni tramite cashback. E se non sei soddisfatto, puoi decidere di svincolarti quando vuoi!