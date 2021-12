Smart speaker: il 2021 di Amazon, Google e Apple

Il mercato degli smart speaker continua a crescere, ma il 2021 degli assistenti intelligenti cinesi è stato ben più complicato. Il problema incontrato è stato quello della carenza di materiali di produzione, aspetto che ha fortemente rallentato gruppi come Xiaomi o Alibaba mentre, in contemporanea, i grandi brand occidentali hanno continuato a crescere.

Amazon domina, Google insegue, Apple stupisce

Il ranking stilato dall'analisi Strategy Analytics non cambia e il dominio sul settore resta quello di Amazon: grazie a quanto costruito attorno ad Alexa, infatti, il gruppo detiene oltre 25% del mercato inseguito a breve distanza da Google. A ruota Baidu, Alibaba, Apple e Xiaomi.

I tre nomi che si fanno notare con maggior incisività, per motivi differenti, sono Amazon, Google ed Apple. Amazon ha il merito con confermare le proprie performance, riuscendo addirittura a consolidare la propria leadership; Google è l'inseguitore e ha visto incrementata la propria quota nonostante fosse già vicino al 20% (limite oggi superato); Apple ha messo a segno un incredibile +92%, candidandosi per la prima volta ad un serio ruolo in questo comparto.

Complessivamente la crescita anno su anno è pari al 9,7% con Nest Hub e Amazon Echo Show 5 a fare da traini fondamentali nell'anno di riferimento. La moltiplicazione dei device e la capillarità degli assistenti nelle case sta creando un nuovo ecosistema intelligente di device che dialogano e di funzioni intelligenti, il che sta riscrivendo l'organizzazione degli spazi interni con un catalogo ormai sempre più ricco di opzioni a disposizione.