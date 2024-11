Smartphone pieghevoli: le vendite rallentano

Negli ultimi anni il mercato degli smartphone pieghevoli ha goduto di una crescita costante, ma nel terzo trimestre del 2024 è andato incontro a una battuta d’arresto. Lo si evince da un nuovo report di Counterpoint Research, in base a cui le spedizioni globali di questa tipologia di device sono diminuite dell’1% su base annua.

Smartphone pieghevoli: spedizioni globali in calo dell’1%

Questo calo, che tra l’altro rappresenta il primo mai registrato nel mercato dei pieghevoli, si è verificato nonostante il lancio di nuovi modelli da parte dei principali produttori. Le vendite, infatti, non hanno raggiunto le aspettative. Samsung, che detiene la leadership del mercato con una quota del 56%, ha registrato un calo del 21% nelle spedizioni su base annua. A detta degli analisti la cosa è riconducibile alle scarse prestazioni del Galaxy Z Fold6 e del Galaxy Z Flip6 che sono stati annunciati a luglio rispetto a quanto proposto dai modelli precedenti.

Huawei va invece a collocarsi al secondo posto in classifica con una quota di mercato del 15%, pur avendo subito un calo del 2% su base annua. HONOR, invece, ha portato la sua quota l 10%, esattamente il doppio rispetto a a un anno addietro. Anche Motorola e Xiaomi hanno registrato una crescita significativa, rispettivamente del 7% e del 6%, rispetto allo medesimo periodo dell’anno scorso.

In merito alla situazione, l’analista Jene Park ha dichiarato: “Il mercato globale pieghevole sembra essere entrato in una fase di transizione in cui sta affrontando sfide mentre progredisce da un segmento di nicchia al mainstream. La soddisfazione degli utenti è particolarmente alta con i dispositivi pieghevoli di tipo libro, ma i prezzi proibitivamente elevati rimangono il più grande ostacolo all’adozione di massa. Se i produttori prendono seriamente in considerazione il miglioramento dell’accessibilità dei prezzi, oltre a raggiungere un’ulteriore affidabilità tecnologica e migliorare le percezioni dei consumatori, questa fase può essere superata”.