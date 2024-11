Smartphone pieghevoli: qualcuno è pronto a lasciare perdere

Quello degli smartphone pieghevoli è un segmento abbastanza controverso: da un alto attira molto l’attenzione di produttori e utenza, ma dall’altro c’è ancora parecchia riluttanza da parte di entrambi. Evidente dimostrazione della cosa è data dal fatto che in Cina le vendite sono cresciute, ma decisamente molto meno di quanto anticipato dagli analisti e dagli stessi produttori e a quanto pare c’è anche qualcuno che si sta interrogando in merito all’effettiva convenienza della cosa.

Smartphone pieghevoli: per qualcuno è il momento della resa

Andando più in dettaglio, in base a una recente indiscrezione, pare che un grosso produttore starebbe seriamente valutando l’ipotesi di abbandonare il segmento degli smartphone pieghevoli per concentrarsi sulle linee capaci di rendere meglio. Non vengono però fatti nomi e non vengono forniti neppure indizi riguardo il brand coinvolto.

Volendo avanzare qualche ipotesi, tra i possibili candidati ci sono OPPO e Vivo, ovvero i due produttori che è da più tempo che non presentano un nuovo smartphone appartenente alla categoria in questione.

Più precisamente, Oppo ha lasciato trascorrere oltre un anno prima di lanciare un nuovo modello e anche Vivo ha scelto di muoversi con molta cautela, evitando di rilasciare il successore del suo X Flip presentato agli inizi del 2023 e preferendo invece concentrarsi sui device X Fold3 e Fold3 Pro.

Xiaomi, invece, ha lanciato da poco il suo Mix Flip anche sul mercato internazionale, ma la produzione si è fermata a 460.000 unità, sotto il target iniziale di 500.000 pezzi, mentre il Mix Fold 4 debuttato a luglio ha raggiunto a stento le 100.000 unità.

I marchi Tecno e Infinix di Transsion hanno invece sostenuto svariati lanci nel breve periodo. E proprio loro è improbabile che possano prendere decisioni drastiche in maniera così ravvicinata rispetto alle presentazioni ufficiali.