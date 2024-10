POS Easy: zero canone, 1% commissioni e 50% cashback

Rivoluziona i pagamenti digitali dei tuoi clienti con la soluzione di Axerve davvero vantaggiosa per la tua attività. Scegli POS Easy a zero canone, 1% di commissioni e 50% di cashback sulle commissioni. Richiedilo subito! In questo modo fai crescere il tuo business e ottieni un rimborso sulle commissioni. Cosa stai aspettando? Approfitta ora di questa promozione incredibile.

Questa soluzione è perfetta se non vuoi pagare un canone mensile fisso, ma solo all’utilizzo. E hai tutto incluso! Ma devi sbrigarti perché questa super promozione finirà tra pochi giorni. Poi terminerà e non sarà più possibile ottenere il 50% di cashback sulle commissioni. In pratica un rimborso della metà delle commissioni previste per ogni acquisto.

Dovrai solo assolvere all’imposta di bollo prevista per l’attivazione di 16€ una tantum. Inoltre, il terminale sarà tuo e non in comodato d’uso. Oggi ti costa solamente 100€, IVA esclusa. Garantisci il miglior servizio per i tuoi clienti con una formula di pagamento veloce e sicura. Aumenterai il volume del tuo business grazie anche a questa soluzione.

POS Easy: tutto a portata di mano a zero canone

Axerve propone una soluzione all inclusive per tutti in grado di rendere la tua attività ancora più pratica. Perché pagare un canone mensile fisso quando puoi pagare solo al consumo e con una formula essenzialmente conveniente? Con POS Easy hai zero canone e l’1% di commissioni su ogni pagamento ricevuto. Richiedilo subito!

Ottenendolo oggi stesso avrai anche il 50% di cashback sulle commissioni richieste. In altre parole, il rimborso della metà delle commissioni. La promozione terminerà a breve. Approfittane subito. Il terminale è davvero uno spettacolo:

il POS con più stile dal design moderno ed elegante;

pesa solo 390 grammi, per una maneggevolezza fantastica;

connettività WiFi e 4G con SIM inclusa;

stampa dello scontrino;

; sistema operativo Android.

Con POS Easy hai un solo dispositivo con molti vantaggi tra cui accredito su qualsiasi conto corrente, SIM 4G con traffico dati incluso, assistenza tecnica 7 giorni su 7 e nessun vincolo di permanenza.