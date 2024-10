SpaceX Starlink: velocità in download fino a 1 Gbps

SpaceX ha inviato alla FCC (Federal Communications Commission) degli Stati Uniti la richiesta di modifica della licenza per i satelliti Starlink di seconda generazione. L’azienda di Elon Musk ha chiesto il permesso per ridurre l’altitudine e l’inclinazione dell’orbita. Ciò permetterà di raggiungere una velocità in download di 1 Gbps, come la maggioranza delle connessioni FTTH terrestri.

Starlink sfida la fibra ottica

Starlink ha recentemente superato i 4 milioni di utenti nel mondo. In molte zone è l’unica opzione disponibile per avere un accesso veloce ad Internet. In Italia circolano voci su un possibile accordo tra il governo e SpaceX per eliminare il digital divide (considerati i ritardi del piano Italia 1 Giga).

Attualmente, la connessione satellitare offre velocità in download comprese tra 30 e 220 Mbps in download, velocità in upload comprese tra 5 e 30 Mbps, e latenza compresa tra 25 e 60 millisecondi. L’obiettivo di SpaceX è offrire una velocità fino a 1 Gbps in download, diventando quindi una vera alternativa alle reti FTTH terrestri.

L’azienda di Elon Musk ha pertanto chiesto alcune modifiche all’autorizzazione già ricevuta dalla FCC. I satelliti di seconda generazione orbitano ad altitudini di 535, 530 e 525 Km con inclinazione di 33, 43 e 53 gradi, rispettivamente. SpaceX ha chiesto di ridurre l’altitudine a 475, 480 e 485 Km, rispettivamente. Per quelli a 475 Km si prevede un’inclinazione di 28 o 32 gradi.

Queste modifiche consentiranno di incrementare il numero dei piani orbitali e il numero di satelliti per piano. Il numero complessivo dei satelliti di seconda generazione rimane 29.988 (la FCC ha rilasciato l’autorizzazione per i primi 7.500 satelliti). Come ha ricordato Elon Musk, i nuovi satelliti potranno essere lanciati solo con il razzo Starship, essendo troppo grandi per il Falcon 9.

Ieri sono stati lanciati 23 satelliti dalla Cape Canaveral Space Force Station e 20 satelliti dalla Vandenberg Space Force Base, portando il totale a 6.403 satelliti funzionanti.