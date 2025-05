SpaceX Starship: nono test di volo il 27 maggio

La FAA (Federal Aviation Administration) degli Stati Uniti ha concesso a SpaceX l’autorizzazione per il nono volo di test di Starship. L’azienda di Elon Musk ha quindi comunicato l’apertura della finestra di lancio: 27 maggio alle ore 18:30 locali (le ore 1:30 del 28 maggio in Italia). Sono stati inoltre pubblicati i dettagli tecnici dell’indagine.

Riutilizzo del primo stadio

L’ottavo test è stato completato al 50%. Il primo stadio (Super Heavy 15) è stato catturato al volo dalla torre di lancio (terzo successo), mentre il secondo stadio (Ship 34) è esploso dopo circa nove minuti. SpaceX ha spiegato che la causa più probabile è stata un guasto hardware ad uno dei motori Raptor e la miscelazione dei propellenti (metano e ossigeno liquido). La successiva rottura di quattro motori ha causato una perdita di controllo e quindi l’innesco dell’autodistruzione.

SpaceX ha apportato tutte le misure correttive ai motori dello stadio superiore. L’obiettivo del nono test è invariato rispetto al precedente. Ship 35 dovrebbe cadere nell’Oceano Indiano, dopo il rilascio di otto finti satelliti Starlink simili a quelli reali e la riaccensione di un motore nello spazio.

Per lo stadio inferiore verrà riutilizzato il Super Heavy 14 del settimo test (sono stati sostituiti solo quattro motori su 33 e ovviamente lo scudo termico). SpaceX spera di ottenere lo stesso esito finale, ovvero la cattura al volo con le “braccia” della torre di lancio.

Considerato il riutilizzo del primo stadio, la FAA ha esteso la “hazard area” (dove potrebbero cadere eventuali detriti del razzo) per ridurre i rischi. Per il nono test è stata aumentata da 885 a 1.600 miglia nautiche e copre Bahamas e Isole Turks & Caicos. Ciò comporterà la chiusura temporanea di oltre 70 rotte aeree e ritardi per oltre 175 voli.

La FAA ha inoltre chiesto a SpaceX di mantenere un’assicurazione di 500 milioni di dollari per coprire eventuali danni. All’inizio del mese, l’azienda di Elon Musk ha ricevuto l’autorizzazione per 25 lanci all’anno.