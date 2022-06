Speciale LUNA: Do Kwon rivela i suoi sentimenti in un'intervista esclusiva

In un Paese democratico come l’Italia è giusto che tutti possano esprimere la loro opinione. Perciò perché non ascoltare anche ciò che Do Kwon ha voluto dire in merito a quali sono i suoi sentimenti dopo il crollo di LUNA?

In questo speciale vedremo cosa il fondatore di Terra LUNA ha rivelato in una recente intervista al The Wall Street Journal decidendo così di mettersi a nudo. Descrivendosi “devastato” da quello che è successo ci ha tenuto anche a precisare una cosa.

Secondo quanto dichiarato, “c’è una differenza tra il fallimento e la frode“, altrimenti non avrebbe perso gran parte del suo patrimonio netto. Una conseguenza derivata dal fallimento di LUNA e dalle difficoltà che il crollo ha portato. Do Kwon ha dichiarato:

Sono stato devastato dai recenti eventi e spero che tutte le famiglie che sono state colpite si prendano cura di sé stesse e di coloro che amano.

Crollo LUNA: parla Do Kwon

Do Kwon non si reputa un arrogante come molti invece lo hanno definito. Stando a quanto spiegato durante l’intervista rilasciata al The Wall Street Journal, ha spiegato che molto probabilmente la sua sicurezza su LUNA è stata male interpretata:

Ho fatto scommesse sicure e fatto dichiarazioni sicure a nome di UST perché credevo nella sua resilienza e nella sua proposta di valore.Da allora ho perso queste scommesse, ma le mie azioni corrispondono al 100% alle mie parole. C’è una differenza tra il fallimento e l’esecuzione di una frode.

