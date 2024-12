Spotify: Car Thing è ufficialmente morto

Nelle scorse ore, Spotify ha decretato ufficialmente la fine dell’accessorio Car Thing, diversi mesi dopo aver annunciato l’intenzione di interrompere il progetto. A partire da questa settimana, dunque, Car Thing non è più fruibile e non funzionerà con la celebre piattaforma di streaming musicale.

Spotify Car Thing: addio per sempre

I proprietari di Car Thing che accendono il dispositivo ora vedono solo il seguente messaggio: “Car Thing è fuori produzione e non è più operativo. Grazie per essere in questo viaggio con noi, buon viaggio. Per ulteriori informazioni, visita carthing.com Contatta il servizio clienti entro e non oltre il 14 gennaio 2025 per discutere le tue opzioni di rimborso.”.

Car Thing di Spotify è stato introdotto per la prima volta nell’aprile 2021 ed è stato il primo prodotto hardware di Spotify. L’accessorio era stato progettato per fornire un semplice accesso alla musica di Spotify mentre si è in un veicolo ed era particolarmente utile in tutte quelle auto sprovviste di moderni sistemi di infotainment.

Il motivo in base a cui Spotify ha smesso di produrre Car Thing appena cinque mesi dopo il suo lancio è riconducibile alla scarsa domanda da parte degli utenti, ai problemi relativi alla catena di approvvigionamento e alla necessità di semplificare le offerte sui prodotti.

Gli accessori Car Thing esistenti hanno continuato a funzionare come previsto, fino a questa settimana. A maggio, Spotify ha comunicato che stava mettendo fine a Car Thing e all’inizio di questo mese ha informato i clienti che il dispositivo avrebbe smesso di funzionare ad un certo punto a dicembre.