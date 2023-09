Supremium sarà l'abbonamento HiFi di Spotify?

Già protagonista di un’indiscrezione comparsa nel mese di giugno, l’abbonamento Supremium di Spotify torna ora sotto ai riflettori. Pur non essendo ancora stato annunciato in via ufficiale dal colosso dello streaming, è stato individuato sotto forma di riferimento esplicito all’interno del codice dell’applicazione mobile, come riportato su Reddit. Manca dunque ormai solo la conferma.

Spotify sta per lanciare l’abbonamento Supremium?

Dovrebbe essere proposto al prezzo mensile di 19,99 dollari e includere caratteristiche avanzate come la riproduzione in formato lossless 24-bit e la possibilità di creare playlist con l’IA. Utilizzare il condizionale è però d’obbligo, in attesa di una presentazione vera e propria.

Dopo aver annunciato una sottoscrizione HiFi ormai oltre due anni e mezzo fa, con tanto di video promozionale realizzato ingaggiando Billie Eilish, il progetto è caduto nell’oblio: nessun aggiornamento e tempistiche di lancio non rispettate (fissate inizialmente entro la fine del 2021).

Altri extra potenzialmente riservati in esclusiva da Spotify agli abbonati Supremium potrebbero essere una gestione avanzata della libreria sulla base di fattori come l’umore e le attività svolte oltre a 30 ore di ascolto degli audiolibri offerti senza spese aggiuntive ogni mese. Ancora, il codice fa riferimento a opzioni inedite per la composizione delle playlist a seconda del BPM, nuovi effetti di transizione tra i brani e una funzionalità battezzata Soundcheck in grado di proporre un tappeto sonoro personalizzato in base alle abitudini di ognuno.

Un portavoce del colosso dello streaming musicale non ha confermato né smentito l’indiscrezione, affidando il più classico dei no comment alla redazione del sito The Verge. Lo riportiamo di seguito in forma tradotta.