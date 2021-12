Spotify Wrapped 2021: i più ascoltati dell'anno (e le playlist sui vaccini)

Puntuale come le tasse, ecco la classifica dei più ascoltati su Spotify durante l'anno. Wrapped 2021 fotografa le tendenze che negli ultimi dodici mesi hanno caratterizzato l'ambito dello streaming musicale, sempre più fondamentale per l'intera industria discografica.

I più ascoltati su Spotify in questo 2021

Vediamo chi si è guadagnato la fiducia e le riproduzioni degli utenti con le prime posizioni assegnate ad artisti, canzoni, album e podcast (quest'ultima rappresenta una tipologia di contenuto ormai essenziale per la piattaforma), rimandando al portale dedicato per il report completo.

Spotify Wrapped 2021: gli artisti più ascoltati al mondo

Bad Bunny; Taylor Swift; BTS; Drake; Justin Bieber.

Spotify Wrapped 2021: le canzoni più ascoltate al mondo

“driver license” di Olivia Rodrigo; “MONTERO (Call Me By Your Name)” di Lil Nas X; “STAY (with Justin Bieber)” di The Kid LAROI; “good 4 u” di Olivia Rodrigo; “Levitating (feat. DaBaby)” di Dua Lipa.

Spotify Wrapped 2021: gli album più ascoltati al mondo

“SOUR” di Olivia Rodrigo;

“Future Nostalgia” di Dua Lipa;

“Justice” di Justine Bieber;

“=” di Ed Sheeran;

“Planet Her” di Doja Cat.

Spotify Wrapped 2021: i podcast più ascoltati al mondo

The Joe Rogan Experience; Call Her Daddy; Crime Junkie; TED Talks Daily; The Daily.

Spotify Wrapped 2021: i “vecchi” album più ascoltati al mondo

“Rumours” dei Fleetwood Mac; “Nevermind” dei Nirvana; Hybrid Theory” dei Linkin Park; “Appetite for Destruction” dei Guns N' Roses; “The Bleatles” dei Beatles.

Un'altra statistica curiosa condivisa dalla piattaforma è relativa alle playlist: da gennaio in poi, quelle con una qualche attinenza ai vaccini anti-COVID sono state riprodotte oltre 42 milioni di volte. Tra i brani inclusi figurano “Hit Me With Your Best Shot” di Pat Benatar, “The Cure” di Lady Gaga e “Jolene” di Dolly Parton.