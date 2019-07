Come promesso nei giorni scorsi, ieri è andato in scena il primo Reddit AMA organizzato dal team di Stadia per rispondere alle domande della community e degli addetti ai lavori. Il compito è stato affidato da Google a Andrey Doronichev, Director of Product. Di seguito un riassunto di quel che è emerso, tra conferme di quanto già svelato in passato e qualche dettaglio inedito a proposito del servizio di cloud gaming.

Stadia: nuove info dal Reddit AMA

C’è parecchia attesa per il lancio di Stadia, che avverrà nel mese di novembre anche in Italia. Sebbene le informazioni in merito al prezzo dell’abbonamento Pro e ai requisiti in termini di connessione siano già stati resi noti, ci sono ancora alcuni dubbi da sciogliere sulla natura del servizio. Anzitutto quello relativo ai giochi che faranno parte della line-up iniziale e a quelli che andranno poi ad aggiungersi al catalogo. Riportiamo di seguito per punti quanto emerso dal botta e risposta tra Doronichev e gli utenti di Reddit.

Stadia Pro non sarà il Netflix dei videogiochi (cosa risaputa), ma la formula proposta sarà più simile a quella di Xbox Live Gold o PlayStation Plus, con accesso a funzionalità premium come lo streaming dei titoli in 4K/HDR, audio 5.1, sconti sugli acquisti e qualche gioco gratis ogni mese (il primo sarà Destiny 2). Gli obiettivi arriveranno, da sbloccare e archiviare durante le partite, ma non saranno disponibili fin da subito al momento del lancio. Al debutto in novembre l’interfaccia del servizio sarà completamente ridisegnata rispetto a quanto visto durante la fase di test. La formula Base di Stadia non metterà a disposizione giochi gratuiti: i titoli andranno acquistati singolarmente, con prezzi presumibilmente in linea con quelli delle versioni per PC e console. Al day one non saranno disponibili tutte le funzionalità fin qui annunciate, ma quelle più importanti sì: compatibilità con più device, nessun download o patch da installare, integrazione con i social, store per gli acquisti e così via.

In merito ai titoli inclusi con l’abbonamento Pro (9,99 euro), quelli gratuiti potranno essere aggiunti alla libreria dei giocatori con un account Premium e lì resteranno, non scomparendo al termine del mese. Ancora, il controller non sarà compatibile fin da subito con cuffie e auricolari wireless e più avanti arriverà il supporto per dispositivi da connettere al televisore diversi dal Chromecast Ultra già confermato. Confermata inoltre l’intenzione di supportare gli sviluppatori indipendenti interessati a proporre i loro lavoro sulla piattaforma.