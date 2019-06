Il controller di Stadia in vendita a 69 euro

Fa la sua comparsa oggi sulle pagine del Google Store il controller ufficiale di Stadia. Non un joypad come gli altri in circolazione, ma con modulo WiFi integrato per una connessione diretta ai server dei data center che da novembre in poi gestiranno i titoli in streaming sulla piattaforma. È possibile acquistarlo fin da subito al prezzo di 69 euro.

Stadia, controller in vendita a 69 euro

Sul negozio online, al momento di confermare l’ordine, compare il messaggio “Acquista il controller Stadia solo se hai già accesso a Stadia tramite un pacchetto Founder’s Edition o un Buddy Pass”. Infatti, la periferica di per sé non servirà a nulla senza un abbonamento al servizio di cloud gaming, che lo ricordiamo costerà 9,99 euro al mese con possibilità di accesso al formato 4K. Tre le colorazioni offerte: la prima nel classico Bianco (Clearly White), raffigurata qui di seguito.

C’è poi la tinta Nero (Just Black) per chi preferisce uno stile dark.

Meno tradizionale l’edizione Verde Menta (Wasabi), con accenti giallo fluorescente sotto gli stick analogici.

Per mettere le mani sulla versione Blu Notte è invece necessario effettuare il pre-ordine del Pacchetto Founder’s Edition, in vendita al prezzo di 129 euro. Il bundle, oltre al controller, include un codice per tre mesi di accesso alla formula Pro di Stadia, un Buddy Pass per regalarne altrettanti a un amico, un Chromecast Ultra da collegare alla TV per giocare in 4K, la possibilità di scegliere il proprio gamertag in anteprima e la Collezione completa di Destiny 2.

Nella parte centrale il controller integra i pulsanti per l’attivazione dell’Assistente Google e per salvare screenshot o registrare le sessioni in-game con un solo tocco. Ricordiamo infine che per giocare è necessaria una connessione da almeno 10 Mbps se ci si accontenta del formato 720p, mentre chi desidera spingersi fino al 4K deve per forza di cose disporre di una linea in grado di arrivare come minimo a 35 Mbps.