Stampante Multifunzione Canon PIXMA: doppio coupon su eBay

Insuperabile, la nuova offerta di eBay per la Stampante Multifunzione Canon PIXMA è davvero pazzesca. Grazie alla possibilità di attivare due coupon ottieni un prezzo davvero speciale. Cosa stai aspettando? In questo momento è presa d’assalto e potrebbe terminare da un momento all’altro. Acquistala subito a soli 48,11€! Praticamente è in regalo.

Ricordarti di inserire il Coupon CANON2024 per un extra sconto del 5% e il Coupon PSPROTT2024 per un extra sconto di 5€. Tutto questo lo puoi fare alla pagina del metodo di pagamento, nella casella dedicata ai Codici Sconto. Semplice, veloce e super conveniente. Così ti assicuri un’ottima stampante multifunzione a inchiostro in grado di fare veramente tutto.

Ma non è tutto. Infatti i vantaggi continuano scegliendo eBay come vetrina dove acquistare questa Stampante Multifunzione Canon PIXMA. Prima di tutto hai la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 rate a tasso zero anche un importo così piccolo.

Stampante Multifunzione Canon PIXMA: l’indispensabile per chiunque

Se cerchi una soluzione comoda, completa e compatta per la tua produttività e i tuoi hobby allora la Stampante Multifunzione Canon PIXA è la scelta perfetta. Indispensabile, oggi è in offerta speciale su eBay. Aggiungila al carrello con soli 48,11€! Ma sbrigati perché sta andando letteralmente a ruba e sono rimasti solo gli ultimissimi pezzi disponibili.

Velocissima, è in grado di stampare sia a colori che in bianco e nero senza attese. In un attimo le tue stampe sono pronte. Grazie all’ampio cassetto puoi posizionare diversi fogli bianchi e non dover sempre ricaricarla ogni volta. Inoltre, la sua tecnologia ti permette di fare più cose che una semplice stampa, anche fronte e retro.

Grazie alla tecnologia WiFi puoi stampare senza doverla collegare con filo ai tuoi dispositivi. Stampi da smartphone e tablet con la stessa facilità di prima. Sfruttala come fotocopiatrice, fax e cloud. Tutto questo e molto di più. La Stampante Multifunzione Canon PIXA soli 48,11€! Inserisci i due coupon prima di confermare l’ordine.