Il 2 novembre 2000 la missione Expedition 1 arrivò sulla Stazione Spaziale Internazionale dopo aver portato a termine con successo il proprio viaggio a bordo della Sojuz TM-31: a comporla il primo equipaggio residente. Oggi le agenzie aerospaziali che in due decenni hanno preso parte al progetto celebrano la ricorrenza, riconoscendo il contributo fornito a tutto quanto concerne lo studio dello spazio, in vista di un imminente ritorno sulla Luna con l’iniziativa Artemis e guardando più in là alla conquista di Marte.

ISS: vent’anni fa il primo equipaggio residente

L’era della ISS sta per chiudersi, almeno per quanto riguarda le operazioni legate alla ricerca scientifica: l’ultimo carico di materiale destinato ai laboratori è stato inviato dalla NASA nel mese di maggio. In futuro la struttura sarà convertita a meta turistica e addirittura a set cinematografico per le riprese di un film con protagonista Tom Cruise.

Essendo a ridosso di Halloween, la NASA ha scelto di festeggiare l’anniversario condividendo le immagini di alcuni degli astronauti che nel corso degli anni si sono cimentati con travestimenti di vario tipo nella notta fra il 31 ottobre e l’1 novembre. Nell’immagine qui sopra, a sinistra, anche l’italiano Luca Parmitano in un’inedita versione Superman dalla Expedition 37 datata 2013.

L’equipaggio della Expedition 1 era composto dall’americano William Shepherd e dai russi Sergej Konstantinovič Krikalëv e Jurij Pavlovič Gidzenko, rimasti a bordo della Stazione Spaziale Internazinale per un totale pari a 136 giorni, fino al marzo 2001.