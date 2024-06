Steam Game Recording: annunciata la beta per Linux e Steam Deck

Steam sta lavorando allo sviluppo di un applicativo proprietario che consenta ai giocatori di registrare i gameplay e catturare i momenti migliori. L’applicazione prende il nome di Game Recording ed è attualmente disponibile in versione beta per tutte le piattaforme, incluso Linux e, ovviamente, Steam Deck.

Steam Game Recording: disponibile la beta dell’applicazione per registrare i gameplay

Steam Game Recording permetterà agli utenti di registrare i gameplay con una registrazione sempre attiva in background, oppure attivabile con un comando. L’applicazione presenta anche funzionalità avanzate, come la possibilità di inserire marcatori temporali per gli eventi. Utilità che può essere sfruttata anche da chi si occupa dello sviluppo di titoli.

L’applicazione semplifica molto anche la condivisione delle clip registrate, rendendo veloce l’invio tra un dispositivo all’altro, come nel caso di PC e Steam Deck. Trattandosi di una beta, le funzionalità non sono tuttavia finite qui, dato che, come specificato da Valve, altre dovrebbero essere in arrivo. L’app è anche stata integrata nell’interfaccia screenshot, che è stata da poco rivista per lo scopo.

Steam Game Recording è già stato testato su alcuni giochi con Linux, dove ha funzionato abbastanza bene, anche per quanto riguarda la condivisione fra PC e Steam Deck. Sempre tramite la funzionalità è possibile modificare facilmente e velocemente le clip create.

Valve ha anche fatto notare di star lavorando a una nuova versione di SteamOS, che verrà presto resa disponibile per i test, insieme a un nuovo aggiornamento per l’SDK di Steamworks.

Tutti i dettagli sulla nuova funzionalità, insieme al changelog sulla nuova beta di Steam Game Recording, sono disponibili nella pagina dedicata.

All’inizio del mese, Valve ha anche aggiornato Proton, l’ambiente di emulazione incluso in Steam e basato su Wine, che consente l’esecuzione di giochi per Windows su tutte le distribuzioni Linux. È stato aggiunto il supporto a nuovi titoli, oltre a risolvere diverse problematiche.