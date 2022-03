Stipendi in Bitcoin alle star della Ultimate Fighting Championship

Anche il mondo della Ultimate Fighting Championship (UFC) sta entrando nel settore crittografico. La possibilità è che i primi 10 combattenti in classifica possano ricevere stipendi in Bitcoin. Una notizia interessante che non si ferma a una mera possibilità o ipotesi futura. Al contrario, è già stato stabilito qualcosa di concreto in questo senso.

Infatti, proprio il fighter pesi mosca Matheus Nicolau, numero 8 nella classifica UFC, ha firmato un accordo importantissimo. In sostanza, i prossimi stipendi, frutto dei suoi combattimenti, verranno effettuati in bitcoin. Così facendo Nicolau rappresenta ora il primo atleta latinoamericano della categoria a essere pagato in criptovaluta.

Una posizione importante che dimostra quanto l’adozione delle criptovalute sia in costante crescita. Una cartina tornasole per questo mercato in continua espansione che sta abbracciando anche il mondo dello sport e di chi lo pratica. Non si tratta solo di sponsor e pubblicità, ma di veri e propri stipendi in asset digitali dove gli attori sono gli stipendiati.

Matheus Nicolau riceverà il suo stipendio in Bitcoin

Ormai è confermato, Matheus Nicolau ha deciso che i prossimi guadagni dei suoi combattimenti dovranno essere in bitcoin. Una scelta condivisibile vista l’inflazione e il pericolo che la propria ricchezza personale possa calare in futuro. Infatti, proprio Nicolau, spiegando la sua decisione, ha affermato:

Sono entusiasta di ricevere i miei guadagni in bitcoin. Come atleta, lavoro sodo per guadagnarmi da vivere, ma con l’inflazione in aumento temo che questo duro lavoro vada sprecato. Utilizzando Bitwage per guadagnare bitcoin, so che sto assicurando il valore del mio lavoro.

Questa scelta è frutto di un’importante collaborazione di squadra tra il campione latinoamericano e il suo manager. Infatti, Vinícius Las Casas, in un’intervista congiunta, ha dichiarato:

Siamo molto rialzisti su Bitcoin e stiamo cercando di diffondere il vangelo di Bitcoin attraverso questo ultimo accordo.

Lo stipendio arriverà tramite Bitwage

Nicolau riceverà i suoi stipendi in BTC grazie a Bitwage. Questo servizio di libro paga è il più grande al mondo e offre paghe, fatturazione e benefit nel mondo di Bitcoin. I servizi offerti da questa società sono rivolti sia a privati che ad aziende che hanno deciso di ricevere i loro stipendi mensili in criptovaluta, in tutto il mondo. Jonathan Chester, CEO di Bitwage ha colto l’occasione per commentare questa novità dal mondo UFC:

Lavorare con Matheus è stata un’esperienza gratificante per noi. È un combattente straordinario con una mentalità da campione.

Bitwage funziona in maniera molto semplice. Ti registri e ricevi subito un conto corrente e il suo relativo numero. Poi decidi tu in quale percentuale ricevere la busta paga in bitcoin. Quindi dovrai fornire il numero di conto al datore di lavoro. Se hai stabilito il 100% riceverai solo BTC, altrimenti vedrai disponibile solo la percentuale scelta, mentre il restante del denaro verrà inviato sul conto corrente istituzionale.