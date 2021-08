Streaming, IoT, smart working: ti serve una rete mesh

Se la tua rete Wifi casalinga inizia a zoppicare, te ne accorgi facilmente. Gli indizi sono in angoli della casa scarsamente coperti o in disconnessioni improvvise, rallentamenti inspiegabili e disfunzioni continue. Te le accorgi perché, a prescindere dalla quantità di banda in entrata, il moltiplicarsi dei dispositivi connessi crea problemi nella gestione dei flussi di dati. Quando la situazione assume questi contorni e le performance di rete degradano, è il momento di fare un deciso passo in avanti scegliendo una rete mesh.

Orbi è la tua nuova rete Wifi

Scegliendo una soluzione come il kit da 3 ripetitori (1 router + 2 extender) di Orbi, ad esempio, si ha somma certezza di poter mettere ordine nella rete e di risolvere gran parte dei problemi. La spesa è di soli 284,99 euro (grazie allo sconto del 19% disponibile soltanto oggi) e si ha a disposizione un sistema che andrà a gestire a massima velocità tutti i flussi indispensabili.

Che si stia assistendo ad uno streaming in mansarda, che si stia lavorando in soggiorno o che si stia facendo una videochiamata in cucina, insomma, tutto è gestito da Orbi per garantire ad ogni postazione il tipo di velocità e priorità di cui abbisogna. Ci si aggiungano i dispositivi IoT di casa, le videolezioni e le console di gioco, nonché dispositivi Alexa disseminati nei vari ambienti, smartphone e tablet in dotazione e molto altro ancora: soltanto reti mesh davvero performanti sono in grado di gestire un quantitativo simile di device con performance adattabili ed ottimizzate.

Con poco meno di 300 euro, insomma, la situazione è sotto controllo. Se questa era una spesa di cui si poteva fare a meno fino a pochi anni fa, oggi non è più così: una rete mesh in casa cambia completamente l'esperienza in molte situazioni, rendendo più affidabili le connessioni di studio, lavoro e tempo libero. Con il kit Orbi si coprono fino a 300 metri quadri e fino a 30 dispositivi differenti, con piena compatibilità e massima affidabilità. Se la tua casa mostra i primi sintomi di declino sulla rete, oggi è il giorno giusto per approfittarne. Qui.