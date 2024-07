Streaming senza restrizioni con Surfshark VPN: oggi è in sconto dell’86%

Siete stufi delle barriere geografiche che vi impediscono di vedere il vostro show preferito? Fortunatamente, c’è una soluzione pratica e conveniente per guardare contenuti in streaming senza restrizioni: Surfshark VPN. La buona notizia è che oggi potete ottenere questo fantastico servizio con lo sconto clamoroso dell’86%. Non serve essere dei geni della tecnologia per installare Surfshark, specialmente se possedete uno dei modelli Apple TV HD o Apple TV 4K, dove l’app è disponibile direttamente nell’App Store.

Supera le limitazioni: streaming senza restrizioni con Surfshark VPN

Grazie a Surfshark VPN, ogni contenuto diventa subito disponibile. Vi piace il cinema, gli sportivi incalliti o semplicemente desiderate proteggere la vostra privacy online? Questa VPN ha tutto ciò che vi serve.

Per chi ha Apple TV, l’installazione è facilissima: basta scaricare l’app e siete pronti a partire. Nel caso in cui la vostra TV sia un po’ datata, niente panico: Surfshark offre guide dettagliate per configurare la VPN anche sul vostro router.

I benefici sono molteplici. In primis, la possibilità di accedere al catalogo di contenuti di Netflix USA, Disney+ UK o Apple TV+ giapponese. Mentre guardate il vostro telefilm preferito, la vostra privacy sarà sempre al sicuro grazie alla crittografia all’avanguardia di Surfshark. Ricordatevi che gli hacker potrebbero usare i vostri dati per attacchi di phishing o altri crimini informatici.

Surfshark VPN è il mezzo perfetto per chiunque desideri lo streaming senza restrizioni e una privacy di ferro. Il prezzo è davvero conveniente: 2,19 euro al mese per l’abbonamento di due anni. Inoltre, ci sono anche 3 mesi extra di servizio gratuiti. Insomma, non c’è mai stato momento migliore per guardare tutto ciò che volete coperti dalla massima sicurezza.