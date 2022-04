Stripe Connect: pagamenti con crypto in Twitter

Stripe ha annunciato che il servizio Connect supporta ora i pagamenti in criptovaluta. Inizialmente la funzionalità sarà disponibile per un gruppo selezionato di creatori su Twitter negli Stati Uniti, ma in futuro verrà estesa ad altri paesi. Il social network collabora già con l’azienda californiana per consentire varie opzioni di monetizzazione dei contenuti.

USDC per pagare su Twitter con Stripe Connect

Stripe Connect è permette di integrare i pagamenti nelle piattaforme software o nei marketplace. Supporta oltre 130 valute e diverse modalità di pagamento, tra cui carta di credito/debito, bonifico, Apple Pay, Google Pay e, a partire da oggi, criptovalute. Il servizio è disponibile in molti paesi, ma l’espansione è rallentata in parte dall’eterogeneità dei sistemi di pagamento locali. Con le monete digitali è possibile aumentare il numero di utenti.

Prima di offrire a tutti questa nuova opzione è necessario testare la funzionalità. L’azienda ha quindi scelto Twitter perché Stripe Connect è già utilizzato per Tips, Super Follows e Ticketed Space. I creatori di contenuti possono ora scegliere di ricevere i pagamenti nel loro portafoglio digitale.

Inizialmente sono supportati solo i pagamenti in USDC, una stablecoin legata al dollaro statunitense. Le transazioni vengono gestite dalla rete di Polygon che Stripe ha scelto per quattro motivi: basse commissioni, prestazioni, integrazione con Ethereum e compatibilità con diversi wallet. I creatori possono mantenere il saldo su Polygon o collegarsi a Ethereum e convertirlo in altre valute.

Per la gestione dell’account, il tracciamento dei guadagni e la visualizzazione dei pagamenti in arrivo è possibile usare l’app Stripe Express. Entro fine anno i pagamenti in criptovaluta saranno disponibili in oltre 120 paesi.