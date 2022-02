Twitter aggiunge il supporto a Ethereum nella funzione Tips

Twitter, mercoledì 16 febbraio 2022, ha annunciato di aver inserito gli indirizzi del portafoglio Ethereum nel mix per il tipping nativo del social network. In altre parole, la società ha aggiunto il supporto a Ethereum nella sua funzione Tips per i creator. Un nuovo tassello che completa il puzzle iniziato a settembre, quando il colosso dei social media aveva aggiunto tips a Bitcoin. Vogliamo però ricordarvi che questa funzione è disponibile solo sull’app per dispositivi mobili.

Una notizia che sta facendo molto bene alla quotazione di Ethereum, visto che la criptovaluta potrà essere utilizzata per inviare mance ai creator su Twitter. Un’opportunità che potrebbe rivelarsi interessante. Ecco perché aprire un nuovo conto su Bitpanda e acquistare Ethereum per diversificare i propri investimenti o, più semplicemente, per iniziare a investire o fare trading con una crypto di successo su una piattaforma di scambio facile e sicura.

Ethereum entra nel mondo di Twitter

Non stupisce la mossa di Twitter che dimostra, ancora una volta, la sua volontà a esplorare il mondo delle criptovalute e in particolare Ethereum. Meno di un mese fa Twitter aveva integrato le immagini di profilo NFT, oltre ai portafogli crypto nell’app iOS e ora ecco un’altra interessante novità.

Ma che cos’è Tips e come funziona? Tips è una funzione che permette di aggiungere al proprio profilo Twitter dei link per selezionare servizi di pagamento di terze parti. Dedicata ai creator, permette agli altri utenti che seguono il profilo di sostenerli inviando mance in denaro, Bitcoin e ora anche Ethereum all’esterno della piattaforma tramite i servizi e le piattaforme di pagamento di terze parti che il follower ha aggiunto.

Johnny Winston, lead product manager della monetizzazione dei creator di Twitter, in occasione di questa incredibile novità ha dichiarato:

Stiamo continuando ad ampliare i modi per essere pagati su Twitter, il che include più scelte per i creator e i fan che vogliono utilizzare le criptovalute. Siamo entusiasti di aver introdotto la possibilità per chiunque di aggiungere il proprio indirizzo ETH a Tips.

Una notizia che, in futuro, potrebbe sostenere un trend rialzista per Ethereum. Potrebbe quindi essere un’opportunità investire nella seconda criptovaluta per capitalizzazione direttamente su Bitpanda, l’exchange facile e immediato che offre anche una carta di debito crypto.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.