Twitter iOS integra le immagini profilo NFT e i portafogli crypto

Twitter ha da poco reso felici tutti i possessori di token non fungibili. Infatti, la società ha appena annunciato di aver integrato nella versione iOS dell'app le immagini profilo NFT. Una novità attesa da molti e che tanti utenti aspettavano da tempo. Inoltre, Twitter ha anche aggiunto i portafogli crittografici. Ciò dimostra il serio interesse in merito all'adozione delle criptovalute nel suo sistema proprietario. Una notizia che farà sicuramente eco nel mondo crypto. Ecco quindi il momento giusto per investire grazie a MetaverseLife, la soluzione giusta di eToro per comprare azioni e criptovalute direttamente nel metaverso.

Twitter e le immagini profilo NFT

In pratica, per tutti gli utenti iOS, Twitter ha annunciato che integrerà le immagini profilo NFT e ha annunciato che a breve consentirà anche l'autenticazione degli NFT. Una notizia che sta piacendo a molti, ma non così sorprendente visto che il nuovo CEO Parag Agrawal è un forte sostenitore di criptovalute, metaverso e token non fungibili. Tra l'altro anche il precedente, Jack Dorsey non era da meno, forse più focalizzato su Bitcoin e su come rendere la regina delle crypto una risorsa globale.

Tornando alla nuova funzionalità introdotta da Twitter, il tweet parla chiaro, tutto nasce dall'esigenza degli utenti iscritti e proprietari di NFT:

Hai chiesto (molto), quindi ce l'abbiamo fatta. Ora disponibile in Labs: NFT Profile Pictures su iOS.

gm! You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.twitter.com/HFyspS4cQW — Twitter Blue (@TwitterBlue) January 20, 2022

Il video a corredo dell'annuncio mostra alcuni influencer noti nel mondo delle criptovalute come @bobbyhundreds e diverse famose raccolte NFT, come ad esempio BoredApes. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti giusti per dare il via a una corsa senza fine verso le criptovalute e oltre, dove il confine non si ferma alla realtà, ma prosegue nel metaverso.

Ecco l'annuncio ufficiale di Twitter in merito a questa nuova funzionalità integrata nell'app della versione iOS dedicata:

L'integrazione sarà disponibile per gli utenti IOS di tutto il mondo e potranno mostrare i loro fantastici NFT come immagini del profilo di Twitter. Questo servizio è disponibile solo per gli abbonati Twitter Blue, il servizio di abbonamento mensile a pagamento di Twitter.

Appare quindi interessante l'opportunità di sfruttare questa occasione che sicuramente darà un importante impulso alle criptovalute in generale, ma soprattutto al mondo legato al metaverso. Ecco perché può essere una buona idea diversificare i tuoi investimenti affidandoti a MetaverseLife, il portafoglio digitale intelligente di eToro.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi