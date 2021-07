Super Cashback, 11 luglio al rallentatore

Sarà l'afa, sarà la concentrazione sulle finali londinesi, oppure più semplicemente sarà una domenica di fine Cashback: poche le transazione computate dal sistema e pochi i movimenti, quindi, registrati in classifica.

Classifica Super Cashback: aggiornamento 11 luglio

Sono 758.723.238 le transazioni computate, dunque appena 567 in più rispetto alla giornata di ieri. A distanza di 24 ore da quella che era inizialmente indicata come la scadenza per la definizione del ranking (limite ormai decaduto), il numero delle transazioni registrate è stato dunque limitatissimo, ben più basso rispetto alla media degli ultimi giorni.

Tra le transazioni computate sono soltanto 129 quelle del 30 giugno, ultimo giorno utile per il semestre di Super Cashback: è questo un parametro interessante da tenere d'occhio perché è stato questo un giorno fondamentale per la definizione della classifica e quando quest'ultimo non vedrà più aggiornamenti con ogni probabilità si sarà arrivati molto vicini alla definizione stabile della classifica.

I 100.000 vincitori riceveranno un messaggio sull'app IO quando i giochi saranno chiusi: non si sa quando, ma il numero delle transazioni computate nelle prossime 48 ore potrebbero dire molto di più in proposito. Nota importante: nessuna variazione nella quota per l'ingresso ai premi: la soglia rimane quella delle 787 transazioni.