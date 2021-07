Super Cashback, la scadenza del 10 luglio non c'è più

Come tutti gli appassionati di Cashback e Super Cashback hanno notato in questi mesi, l'app IO indicava a suo tempo una scadenza precisa oltre la quale non si sarebbe andati per la computazione delle transazioni. Si trattava della scadenza del 10 luglio (oggi) data entro la quale era presumibile immaginare che non ci sarebbero più state transazioni da vagliare e la classifica sarebbe stata pertanto da considerarsi consolidata.

Cashback: la scadenza che non c'è più.

Questa indicazione, però, è scomparsa:

Sebbene in alcuni commenti ci sia chi indica nel 15 luglio la scadenza ultima, la verità è che di scadenze no ce ne sono proprio più: sarà un messaggio diretto tramite app IO a comunicare il consolidamento della propria posizione e l'avvenuta vittoria o meno dei 150 euro del cashback o dei 1500 euro del Super Cashback. Di fatto né l'app, né le FAQ del servizio, indicano scadenze precise. Non resta che attendere, insomma.

Le uniche indicazioni temporali sono quelle fornite dal famigerato Decreto n.99 che ha decretato la sospensione del secondo semestre di Cashback e che ha fissato le scadenze per i pagamenti di novembre. La sensazione è che ci si prenda dunque tutto il tempo utile non solo per validare nuove transazioni, ma anche per vagliare poco alla volta le transazioni più dubbie prime di accreditarle agli utenti. A suggerirci l'avvicinamento o meno alla fine dei giochi saranno dunque ancora una volta i calcoli sulle transazioni computate, grazie alle quali si potrà capire a quale ritmo stiano procedendo i lavori. La sensazione è che il ritmo stia andando scemando, ma il ritmo sincopato a cui procede non permette di firmare sentenze a favore di quanti stanno cercando di capire quale sia la soglia di ingresso nella classifica dei 100 mila.