Super Cashback, classifica 1 giugno: l'ultimo mese

Siamo ufficialmente entrati nell'ultimo spezzone del semestre, diamo uno sguardo alla classifica delle transazioni che a fine mese assegnerà il tanto ambito Super Cashback. I numeri fotografano una situazione che sta risentendo proprio in questi giorni del giro di vite attuato nei confronti dei furbetti. C'è chi sale, c'è chi scende.

Super Cashback: quante transazioni servono?

Oggi, martedì 1 giugno, è necessario aver eseguito almeno 476 pagamenti per piazzarsi alla posizione 100.000, l'ultima di quelle utili. Il grafico qui sotto mostra come è andato a incrementare il numero da gennaio a oggi, in particolare dalla metà di aprile in poi.

Da un rapido calcolo si apprende che sono 3,13 le spese quotidiane considerando l'intero periodo dall'1 gennaio in avanti. Per capire come i ritmi siano aumentati progressivamente è sufficiente citare che, prendendo in esame solo il mese di maggio, la soglia sale a 5,29.

Provando a cimentarci in una previsione a fine giugno, stando ai numeri odierni, risultano 567 quelle da eseguire per sperare di allungare le mani sul Super Cashback. Non è da escludere un'ulteriore impennata, fino a quota 600 o addirittura oltre.

L'ultimo grafico rappresenta la frequenza delle transazioni mensili necessarie per occupare la posizione 100.000: si è passati da 43 a gennaio a 68 a febbraio, salendo fino a 90 a marzo, 103 a aprile e 164 a maggio.

Gli aventi diritto riceveranno i 1.500 euro entro la fine di agosto, tramite bonifico all'IBAN indicato, insieme al rimborso del 10% sulle spese effettuate nei negozi previsto dal Cashback di Stato, quest'ultimo fino a un massimo di 150 euro.

Tornando ai furbetti, coloro che nel tempo hanno generato un gran numero di microtransazioni con importi irrisori solo per scalare la classifica (prendendo di mira soprattutto i benzinai), stanno vedendo comparire all'interno dell'applicazione IO un messaggio che li avvisa della penalizzazione: i movimenti ritenuti “anomali”, non corrispondenti a un effettivo acquisto, vengono stornati ed eliminati dal conteggio ai fini del posizionamento.