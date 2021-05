Super Cashback, transazioni stornate: per i furbetti è finita?

Nulla di ufficiale al momento, solo una serie di segnalazioni non verificate e riportate tra gli altri dal forum di Italia.it: i furbetti del Super Cashback potrebbero trovare una sorpresa nella sezione Messaggi dell'applicazione IO: l'avviso di una verifica su transazioni anomale.

Giro di vite per i furbetti del Super Cashback?

Sembra arrivare con il titolo “Importante: verifica le tue transazioni per il Cashback”, accompagnata dal testo che segue.

Ciao! Stiamo effettuando delle verifiche su alcune transazioni anomale rilevate nell'ambito del Cashback: si tratta di transazioni ricorrenti di importo irrisorio, effettuate in numero elevato presso lo stesso esercente, lo stesso giorno e che, pertanto, appaiono non qualificabili come “acquisti” di beni o servizi, ai sensi del Programma.

C'è un riferimento a condotte abusive che non darebbero diritto ad alcun rimborso, dunque nemmeno a fino a 150 euro maturati previsto per tutti i partecipanti al Cashback di Stato.

Queste transazioni, se legate a condotte abusive, non darebbero diritto ad alcun tipo di rimborso. Per questo, abbiamo provveduto a stornare le operazioni “sospette” dal sistema: puoi visualizzarle con il segno “-” nel dettaglio della tua card del Cashback.

Gli interessati avrebbero una settimana di tempo per segnalare l'errore e giustificare i pagamenti in questione.

Se pensi si tratti di un errore e le tue transazioni sono in regola, hai 7 giorni dalla data di invio di questo messaggio per provare…

Come scritto in apertura, il tutto va preso con le pinze. Manca qualsiasi conferma ufficiale, così come una smentita. Intanto la discussione sul forum è stata temporaneamente chiusa in conseguenza alle tante segnalazioni ricevute. Le transazioni stornate andrebbero inevitabilmente a modificare la classifica, affossando i furbetti e portando in alto chi ha fin qui partecipato senza abusi né forzature.

Che sia l'ora dell'intervento promesso nei mesi scorsi? Mettendo un piede nell'ultimo scorcio di semestre, un chiarimento sulla questione da parte di chi gestisce l'iniziativa è quantomeno doveroso, considerando l'interesse mosso e il coinvolgimento di milioni di cittadini.