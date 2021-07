Super Cashback, classifica transazioni 13 luglio: cosa succede

La scadenza del 10 luglio per conoscere la classifica definitiva del Super Cashback è andata in archivio da ormai 72 ore. A quasi due settimane di distanza dalla chiusura del semestre, coloro aggrappati alle ultime posizioni ancora non conoscono il destino che li spetta: l'applicazione IO continua a mostrare l'avviso Stiamo aspettando di ricevere le ultime transazioni, per calcolare i rimborsi, riceverai un messaggio quando l'operazione verrà completata . Insomma, l'attesa non è finita.

Super Cashback: la classifica è ormai definita

Tra ieri e oggi si è registrato un corposo assestamento. Non è riferito al conteggio delle ultime transazioni eseguite, il numero di quelle relative al 30 giugno è cresciuto di poche centinaia, in linea con i giorni precedenti. Con tutta probabilità ha a che fare con il giro di vite promesso nei confronti dei furbetti o pistoleri come vengono definiti nelle discussioni online, con riferimento alla loro intensa attività alle pompe dei self-service nelle stazioni di rifornimento.

Dando uno sguardo alla dashboard ufficiale, scopriamo che il numero totale di movimenti elaborati per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 giugno si attesta a 758.982.358 (generati da 7.915.742 partecipanti), ieri erano 758.723.653: un incremento importante, pari a 258.705 unità. Non abbiamo conferma, ma è possibile possa trattarsi dell'esito dei ricorsi accolti per chi ha ricevuto un avviso di storno.

Un altro dato degno di nota è quello relativo a coloro che non hanno raggiunto la soglia minima delle 50 spese necessarie a ottenere il rimborso del 10% sui pagamenti effettuati nei negozi: sono ben 1.793.876 cittadini.

Ricordiamo che il Cashback di Stato è sospeso per sei mesi: una decisione presa dal governo nelle scorse settimane, non senza sollevare un coro di critiche. Ufficialmente, l'appuntamento con la ripresa dell'iniziativa (Super Cashback compreso) è fissata per il primo semestre del 2022, ma l'ipotesi di una definitiva cancellazione non è del tutto da escludere.