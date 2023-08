SUPER sconto Norton 360 Premium: -63% sul prezzo di listino

Cerchi una maggiore sicurezza per i tuoi dispositivi? Desideri il miglior software antivirus per proteggerti dalle minacce online? Norton 360 Premium è l’opzione migliore per te.

Questa suite è la più completa di casa Norton, e attualmente puoi averla a prezzo davvero ragionevole.

Oltre ai numerosi vantaggi, questa opzione vanta funzionalità di sicurezza avanzate che l’hanno resa una scelta privilegiata per innumerevoli utenti.

La promozione speciale attualmente in corso offre uno sconto del 63% sul prezzo di listino. Ciò significa che puoi acquistare il piano a soli 39,99 euro per il primo anno, anziché 109,99 euro.

-63% sul prezzo di Norton 360 Premium: un’occasione da non perdere

La promo è piuttosto interessante, poiché comprende la protezione di un massimo di dieci diversi dispositivi, siano essi personal computer, Mac, tablet o smartphone.

Questo pacchetto include la difesa contro una varietà di minacce online, dai virus ai ransomware e molto altro. Inoltre, la tua privacy online è garantita grazie alla presenza della VPN.

Utilizzando questa funzionalità, puoi navigare in Internet con un livello di protezione elevato, senza timori che i tuoi dati personali e di navigazione finiscano nelle mani sbagliate.

Quindi, se sei alla ricerca di un antivirus in grado di garantire la massima sicurezza del tuo personal computer o tablet, Norton 360 Premium è l’unica scelta possibile.

La capacità di questo software di offrire protezione in tempo reale è nota a tutti. Tra i suoi numerosi vantaggi, c’è anche la capacità di salvaguardare i minori e tracciare l’attività sul deep web.

Con l’attuale promo, la suite può essere tua con lo sconto del 63%. Ciò vuol dire acquistare il prodotto al prezzo di 39,99 euro per il primo anno, anziché 109,99 euro.

Hai anche a disposizione un periodo di 30 giorni per testare il prodotto e, eventualmente, chiedere il rimborso.

