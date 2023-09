Surface e AI: cosa aspettarsi dall’evento Microsoft del 21 settembre

L’evento speciale di Microsoft del 21 settembre a New York si avvicina e promette di essere ricco di novità. Come nelle precedenti edizioni autunnali, l’azienda dovrebbe presentare nuovi prodotti Surface e numerosi aggiornamenti AI.

L’anno scorso, Microsoft ha sorpreso il pubblico con il lancio di nuovi prodotti Surface e accessori per le riunioni ibride. Quest’anno, il colosso dell’AI si prepara a fare ancora meglio, presentando una gamma di nuovi dispositivi Surface, tra cui tablet, laptop e accessori. All’appello non mancheranno funzionalità e servizi basati sull’intelligenza artificiale, come confermato anche da Yusuf Mehdi, Corporate VP & Consumer Chief Marketing Officer di Microsoft, tramite un post su X.

A differenza del keynote Wonderlust di Apple della scorsa settimana, Microsoft non trasmetterà i suoi lanci in live-streaming per consentire al pubblico di sintonizzarsi. Ci si aspetta invece annunci continui per tutta la giornata (e la settimana).

Microsoft svela le novità di Surface e AI nel suo evento del 21 settembre

Ecco una panoramica di tutte le novità hardware e software attese per la prossima settimana.

Surface Laptop Studio 2

La prima generazione di Surface Laptop Studio, lanciata nel settembre 2021, non ha ancora avuto un seguito, rendendo molto probabile il rilascio del Surface Laptop Studio 2 in occasione del prossimo evento.

Con il Surface Laptop Studio originale, Microsoft ha preso il fattore di forma convenzionale del Surface Laptop e lo ha combinato con la convertibilità dei Surface Books 2-in-1 e le prestazioni dello Studio desktop.

Il nuovo modello, se sarà un Surface Laptop Studio, sarà dotato di un maggior numero di porte rispetto alle due USB-C Thunderbolt 4 del modello originale, con un’attenzione costante ai professionisti e ai creatori di contenuti. Per quanto riguarda il prezzo, una cifra intorno ai 1.599 dollari sarebbe ragionevole, soprattutto con i nuovi processori Intel di 13a generazione e una GPU NVIDIA RTX 40 Series sotto il cofano.

Surface Laptop Go 3

La linea Surface Laptop Go è il modello di base di Microsoft, un portatile senza fronzoli, leggero, compatto ed economico. Più economico del Laptop Studio, il più recente Surface Laptop Go 2 è stato considerato un’opzione pratica per molti, in grado di offrire buone prestazioni e un design pulito.

Anche se il Surface Laptop Go 2 può essere considerato relativamente nuovo, un aggiornamento potrebbe sicuramente essere previsto durante l’evento hardware autunnale, soprattutto se Microsoft vuole attirare studenti, lavoratori ibridi e utenti che vogliono semplicemente qualcosa di ultraportatile.

Con il Surface Laptop Go 3, sarebbero molto apprezzati miglioramenti alla durata della batteria, alla qualità della webcam e alle prestazioni del display. È probabile che restino invariati invece, il rapporto di aspetto 3:2 in linea con gli altri modelli di laptop Surface e l’ultima versione dell’elaborazione Intel. Le altre novità saranno rese note il 21 settembre.

Surface Go 4

Come la linea Surface Laptop Go, anche i tablet Surface Go sono considerati entry-level, con un prezzo più basso e un design leggero. Il più recente Surface Go 3 è stato rilasciato nel settembre 2021, con aggiornamenti piuttosto iterativi rispetto al suo predecessore.

Con il Surface Go 4, Microsoft probabilmente seguirà una strategia simile, mantenendo il fattore di forma del Go 3 e concentrando la maggior parte della larghezza di banda sugli aggiornamenti interni.

Una delle maggiori lamentele del Surface Go 3 è stata la scarsa durata della batteria e le prestazioni inferiori a causa del processore Intel Core i3-10100Y. Per risolvere questo problema, Microsoft potrebbe offrire il Surface Go 4 in due varianti: basate su Intel e su ARM, proprio come ha fatto con l’ultimo Surface Pro 9.

Grazie alla più economica integrazione ARM, che lavorerà in tandem con il SoC Snapdragon 7c di Qualcomm, il Surface Go 4 potrebbe essere il primo del suo genere a disporre di connettività 5G e di una migliore durata della batteria.

Surface Pro 10

Il Surface Pro è probabilmente il dispositivo di punta di Microsoft e quest’anno segnerà il suo decimo anniversario. Se Microsoft deciderà di mantenere lo schema di denominazione numerico o di confondere il pubblico con un marchio Surface Pro X (anche se esiste già) rimane in dubbio.

Ciò che è quasi certo è che Microsoft ha rilasciato un nuovo modello di Surface Pro ogni anno, con i Surface Pro 8 e 9 lanciati rispettivamente nel 2021 e nel 2022, ponendo le basi per il modello di decima generazione durante il prossimo evento.

Secondo Windows Central, il cambiamento più importante del prossimo modello sarà rappresentato dalle due opzioni di dimensioni, con l’aggiunta di un’opzione più piccola da 11 pollici al modello esistente da 13 pollici. Secondo quanto riferito, il Surface Pro da 11 pollici avrà un fattore di forma simile a quello del Surface Go, con l’eccezione di cornici più sottili. Ora si tratta di vedere se Microsoft presenterà o meno il nuovo modello Pro giovedì.

Porte Microsoft Audio Dock

Ad aprile Microsoft ha annunciato che non avrebbe più prodotto accessori per PC Windows a marchio Microsoft. L’azienda si sarebbe invece concentrata sulla creazione di accessori specifici per la linea Surface.

In occasione dell’evento autunnale dello scorso anno, l’azienda ha presentato il Microsoft Presenter+, un clicker alimentato via Bluetooth, e il Microsoft Audio Dock, una docking station che fungeva anche da altoparlante.

È facile aspettarsi una strategia di lancio simile durante l’evento autunnale, ma con una maggiore attenzione agli accessori per Surface.

Plug-in di terze parti in Bing Chat

Recentemente, in occasione di Microsoft Build, il gigante tecnologico ha annunciato che avrebbe adottato lo stesso standard aperto per i plugin di OpenAI. Si è trattato di un annuncio importante perché OpenAI, all’epoca, disponeva di oltre 70 plugin di terze parti che consentivano di svolgere diverse attività e che sono stati pienamente realizzati da Bing.

Tra i plugin più importanti c’era la possibilità di prenotare ristoranti con OpenTable, viaggi con Expedia, acquistare generi alimentari con InstaCart e altro ancora.

Tuttavia, da quell’annuncio, non ci sono ancora stati aggiornamenti sulla disponibilità di plugin di terze parti per Bing Chat. L’imminente evento autunnale sarebbe un’ottima occasione per annunciare plugin di terze parti per il chatbot di Microsoft.

ChatGPT con supporto Bing disponibile per tutti

L’annuncio più importante di Microsoft Build è stato quello di trasformare Bing Chat nell’esperienza di ricerca predefinita di ChatGPT. Grazie a questa integrazione, ChatGPT non sarà più limitato alle informazioni precedenti al 2021 e potrà accedere al web utilizzando il motore di ricerca di Bing.

Dopo l’annuncio, l’integrazione di Bing Chat con ChatGPT è stata limitata agli abbonati a ChatGPT Plus. Tuttavia, Microsoft ha dichiarato che “presto” sarà disponibile gratuitamente per tutti attraverso l’uso di un plug-in Bing. Tale espansione non è ancora stata rilasciata, ma il 21 settembre potrebbe diventare ufficiale.

Integrazione dell’intelligenza artificiale in Windows 11

Si vocifera di un rinnovamento dell’intelligenza artificiale di Windows 11, con l’integrazione di funzioni generative nelle applicazioni principali della piattaforma, come Foto, Snipping Tool e Paint.

Le integrazioni dell’intelligenza artificiale, consentiranno agli utenti di identificare gli oggetti in un’immagine e di copiarli e incollarli altrove in Foto, di incorporare l’OCR (Optical Character Recognition) nello strumento Snipping e di incorporare la generazione artistica nell’app Paint.