iPhone 15: come vedere il keynote in streaming

Ancora poche ore e conosceremo ogni dettaglio su iPhone 15: il keynote organizzato da Apple in cui sarà presentato il melafonino di nuova generazione andrà in scena questa sera e lo si potrà vedere in streaming. L’appuntamento è fissato per le 19 (ora italiana) e si prospetta ricco di novità, non solo sul fronte smartphone.

Come vedere in streaming il keynote di iPhone 15

Wonderlust, nella nostra lingua Voglia di meraviglia. È questo il titolo scelto dalla mela morsicata per il primo appuntamento autunnale con le sue novità hardware. Tra le modalità a disposizione per guardarlo in diretta, quella più semplice punta al player YouTube qui sotto: scaduto il conto alla rovescia, sarà sufficiente premere Play per assistere allo show. Le alternative sono quelle che passano dal sito ufficiale e dall’applicazione Apple TV.

iPhone 15 (quasi certamente sarà il primo della linea a integrare la porta USB-C) giocherà inevitabilmente il ruolo del grande protagonista dell’evento, ma non si tratterà dell’unica novità presentata dal gruppo di Cupertino. Stando alle indiscrezioni circolate, dovrebbero fare il loro debutto anche la gamma Apple Watch Series 9 con processore basato sulla stessa tecnologia del chip A15 e gli auricolari wireless AirPods accompagnati da una custodia di ricarica anch’essa con slot USB-C.

Occhi puntanti inoltre sul fronte software. Nel corso dell’appuntamento potrebbero essere svelate le ufficiali di lancio per le versioni finali dei sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma e watchOS 10. Per quanto riguarda invece le new entry dei cataloghi Mac e iPad, sarà probabilmente necessario attendere un altro keynote dedicato, in programma per il mese di ottobre.

Questi alcuni degli ultimi rumor sulla linea iPhone 15 e sulle altre novità in arrivo da Apple.

