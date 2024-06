Surfshark VPN: la SUPER OFFERTA è ancora qui per restare

Se non hai trovato ancora una VPN affidabile, vuol dire che non hai cercato bene, almeno finora. Già, perché in questo articolo ti parleremo di Surfshark VPN e della sua SUPER OFFERTA pronta a salvarti dalle insidie del web. Lo sconto è dell’86%, che pone questa VPN tra le migliori opzioni più sul mercato.

Ma non è solo il prezzo a rendere Surfshark interessante. Configurarla è facilissimo, sia se usi lo smartphone, il tablet o router. Anche il tuo vecchio PC con Windows 7 potrebbe avvalersene.

La SUPER OFFERTA di Surfshark: tutti i dettagli

La competizione nel settore delle VPN è feroce, con tante opzioni simili tra loro. Però, Surfshark riesce ad avere la meglio grazie al suo piano biennale SurfShark Starter, scontato fino all’86%. Ci sono anche due pacchetti più avanzati: SurfShark One e SurfShark One+, con sconti rispettivi dell’83% e del 76%.

Oltre agli sconti golosi, Surfshark include una serie di extra che fanno la differenza. Vuoi installarla su tutti i tuoi dispositivi? Nessun problema: con un solo abbonamento puoi farlo su un numero illimitato. Nel pacchetto trovi anche un generatore di email alternative, avvisi sulle violazioni dei dati e protezione antimalware.

Dobbiamo parlarti anche della questione dei contenuti streaming e web bloccati o censurati. Sappi che con questa VPN non avrai problemi ad aggirarli. Preparati quindi a guardare tutti quei programmi non disponibile nel Paese in cui ti trovi.

Come hai visto, Surfshark VPN non è la solita fuffa con cui hai avuto a che fare finora. Sicurezza, facilità d’uso e prezzo stracciato sono i tre mantra principali. La SUPER OFFERTA ti sta aspettando: non lasciartela sfuggire, perché capita raramente.