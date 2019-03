SYMFONISK WiFi, lo speaker-scaffale di IKEA e Sonos

Cosa accade quando uno dei nomi più noti al mondo nel settore dell’arredamento unisce le proprie forze a uno dei brand più celebri per quanto concerne le apparecchiature audio destinate alla casa? Nasce un prodotto ibrido, una sorta di speaker-scaffale, in grado di svolgere entrambe le funzioni: è quanto fa SYMFONISK WiFi, frutto della collaborazione tra IKEA e Sonos.

SYMFONISK WiFi, lo speaker-scaffale

La presentazione ufficiale avverrà solo più avanti, con un evento organizzato per il 9 aprile, ma oggi il gruppo svedese ne ha mostrato il design in anteprima e in via ufficiale con un comunicato in cui celebra l’ottenimento di alcuni riconoscimenti Red Dot Design Awards. Come si può intuire già dal nome si tratta di un altoparlante wireless, attraverso il quale ascoltare la propria musica, i programmi radiofonici o i podcast in streaming, controllando la riproduzione da un qualsiasi dispositivo esterno, inclusi smartphone o tablet. Il design è piuttosto simile a quello dei prototipi comparsi in Rete nei mesi scorsi.

Può essere posizionato su un qualsiasi mobile, come visibile nell’immagine qui sopra, oppure montato a parete per svolgere la sua seconda funzione. In ogni caso sarà necessario collegare il cavo di alimentazione a una presa poiché non dispone di batteria integrata.

Nessuna indiscrezione al momento sul prezzo di vendita, anche se IKEA ha già anticipato che si tratterà di un prodotto accessibile, alla portata di tutte le tasche. Non è da escludere l’ipotesi che ne arrivino altri modelli o altre versioni, differenti da quello che è stato premiato. Il debutto negli store è fissato per il mese di agosto, ma se ne saprà di più già entro le prossime settimane.

Gli altri prodotti IKEA usciti a testa alta da Red Dot Design Awards sono il divano BRUSEN, il tavolo OMTÄNKSAM, la lampada SVALLET, la cappa FOKUSERA, il forno FINSMAKARE e il microonde FINSMAKARE.