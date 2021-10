Sysinternals Suite disponibile sul Microsoft Store

Gli utenti più esperti conoscono sicuramente le utility di sistema sviluppate da Mark Russinovich, co-fondatore di Winternals e oggi CTO di Microsoft Azure. Microsoft, che ha acquisito l'azienda nel 2006, ha comunicato che la Sysinternals Suite può essere scaricata gratuitamente dal Microsoft Store di Windows 10 e 11. Ciò permette di utilizzare le ultime versioni dei singoli software, evitando l'aggiornamento manuale.

Sysinternals Suite sul Microsoft Store

Sysinternals Suite include oggi 70 utility che permettono di ottenere informazioni dettagliate sul computer, effettuare diagnosi di eventuali problemi e di eseguire numerose attività amministrative. Alcune di esse sono stati introdotte per la prima volta oltre 25 anni fa, quando il sistema operativo più diffuso era Windows 95. Negli anni successivi sono state sviluppate utility che sopperiscono alle mancanze di Windows.

Una delle più utili è Process Explorer, in pratica una versione potenziata del Task Manager che consente di vedere tutti i processi in esecuzione e le risorse occupate. Le ultime versioni del Task Manager (Gestione attività) di Windows mostra informazioni più dettagliate, ma Process Explorer non dovrebbe mancare tra gli strumenti di diagnosi degli utenti esperti.

Finora era necessario scaricare manualmente la suite o le singole utility (opzione ancora disponibile), ma la distribuzione tramite Microsoft Store semplifica sicuramente l'operazione di aggiornamento. Quando viene rilasciata una nuova versione, Microsoft la aggiunge alla suite e quindi ripubblica il pacchetto sullo store.

Questo è l'elenco completo delle utility incluse nella suite: